В центре Ярославля выставили на продажу хоромы за 51 миллион: разглядываем квартиру в английском стиле

В Ярославле продают четырехкомнатную квартиру за 51 миллион рублей Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru











В центре Ярославля выставили на продажу четырехкомнатную квартиру в шестиэтажном кирпичном доме. Здание 2016 года постройки расположено во дворах на улице Ушинского, 6а.

Согласно описанию, на лестничной клетке в доме расположено по две квартиры. На цокольном этаже предусмотрена парковка, во дворе — гостевые машино-места.

Стоимость квартиры — 51 миллион рублей. Рассматриваем роскошные хоромы.

«Шестиэтажка» притаилась за историческими зданиями на улице Ушинского, 6а Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru Дом построен в несколько уровней Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru

Квартира в английском стиле

Объект продажи — квартира площадью 181,4 квадратного метра без учета лоджии. Объявление выставило агентство недвижимости «Метро» 28 января.

— Квартира обустроена в английском стиле. Помещения просторные, имеют правильную форму с высокими потолками. Выдержанная по всей квартире цветовая гамма в сочетании с классической мебелью. В интерьере используются натуральные материалы, — указывает продавец.

В гостиной площадью 49,65 квадрата размещена зона отдыха с диванами и телевизором, а также оборудована столовая с вместительным обеденным столом. В отделке комнат использовались массив дерева и позолота.

Кухня скрывается за дверью, украшенной витражом. Общая площадь — 17,51 квадратного метра, на этой площади, помимо просторного гарнитура, есть небольшой столик для завтраков. На потолке размещена подсвеченная инсталляция.

В квартире три спальни. Общее настроение интерьеров — роскошь. Один из санузлов дизайнер украсила полуколоннами, другой выполнен в серых оттенках. Кроме того, в квартире есть закрытая лоджия с камином.

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