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Недвижимость По домам! В центре Ярославля выставили на продажу хоромы за 51 миллион: разглядываем квартиру в английском стиле

В центре Ярославля выставили на продажу хоромы за 51 миллион: разглядываем квартиру в английском стиле

В ванной стоят полуколонны, а в лоджии — камин

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4 комментария
В Ярославле продают четырехкомнатную квартиру за 51 миллион рублей | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ruВ Ярославле продают четырехкомнатную квартиру за 51 миллион рублей | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru

В Ярославле продают четырехкомнатную квартиру за 51 миллион рублей

Источник:

В центре Ярославля выставили на продажу четырехкомнатную квартиру в шестиэтажном кирпичном доме. Здание 2016 года постройки расположено во дворах на улице Ушинского, 6а.

Согласно описанию, на лестничной клетке в доме расположено по две квартиры. На цокольном этаже предусмотрена парковка, во дворе — гостевые машино-места.

Стоимость квартиры — 51 миллион рублей. Рассматриваем роскошные хоромы.

«Шестиэтажка» притаилась за историческими зданиями на улице Ушинского, 6а | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru«Шестиэтажка» притаилась за историческими зданиями на улице Ушинского, 6а | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru

«Шестиэтажка» притаилась за историческими зданиями на улице Ушинского, 6а

Источник:
Дом построен в несколько уровней | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ruДом построен в несколько уровней | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru

Дом построен в несколько уровней

Источник:

Квартира в английском стиле

Объект продажи — квартира площадью 181,4 квадратного метра без учета лоджии. Объявление выставило агентство недвижимости «Метро» 28 января.

— Квартира обустроена в английском стиле. Помещения просторные, имеют правильную форму с высокими потолками. Выдержанная по всей квартире цветовая гамма в сочетании с классической мебелью. В интерьере используются натуральные материалы, — указывает продавец.

В гостиной площадью 49,65 квадрата размещена зона отдыха с диванами и телевизором, а также оборудована столовая с вместительным обеденным столом. В отделке комнат использовались массив дерева и позолота.

Главная комната в квартире&nbsp;— гостиная с зоной отдыха и обеденным столом | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ruГлавная комната в квартире&nbsp;— гостиная с зоной отдыха и обеденным столом | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru
В интерьере используются натуральные материалы | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ruВ интерьере используются натуральные материалы | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru
Гарнитур и рабочие зоны для повара размещены по двум сторонам | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ruГарнитур и рабочие зоны для повара размещены по двум сторонам | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru
На кухне стоит еще стол | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ruНа кухне стоит еще стол | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru
Гарнитур оборудован нужной бытовой техникой | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ruГарнитур оборудован нужной бытовой техникой | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru
Предусмотрено множество зон для хранения | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ruПредусмотрено множество зон для хранения | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru

Кухня скрывается за дверью, украшенной витражом. Общая площадь — 17,51 квадратного метра, на этой площади, помимо просторного гарнитура, есть небольшой столик для завтраков. На потолке размещена подсвеченная инсталляция.

В квартире три спальни. Общее настроение интерьеров — роскошь. Один из санузлов дизайнер украсила полуколоннами, другой выполнен в серых оттенках. Кроме того, в квартире есть закрытая лоджия с камином.

Квартиру обставляла дизайнер | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ruКвартиру обставляла дизайнер | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru
Одна из ванных комнат украшена полуколоннами | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ruОдна из ванных комнат украшена полуколоннами | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru
Есть вместительная ванная, биде и туалет | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ruЕсть вместительная ванная, биде и туалет | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru
Еще одна спальная комната также выполнена в классическом стиле | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ruЕще одна спальная комната также выполнена в классическом стиле | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru
Есть дополнительная зона отдыха | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ruЕсть дополнительная зона отдыха | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru
А эта ванная комната отделана в холодных серых оттенках | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ruА эта ванная комната отделана в холодных серых оттенках | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru
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В третьей спальне оборудовано рабочее место | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ruВ третьей спальне оборудовано рабочее место | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru
И спальный гарнитур | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ruИ спальный гарнитур | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru
В лоджии установлен небольшой камин | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ruВ лоджии установлен небольшой камин | Источник: группа компаний «МЕТРО» / Avito.ru

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Комментарии
5
Гость
52 минуты
Это реклама?
Гость
32 минуты
Выставить можно и за миллиард
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