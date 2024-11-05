«Год сливает жидкость»: жители высотки в частном секторе пожаловались на стоки из выгребной ямы

Жители частного сектора в Ярославле негодуют Источник: читательница 76.RU Екатерина











Жители одной из высоток, построенной на улице Слепнева во Фрунзенском районе Ярославля, негодуют. Они пожаловались, что с территории нового супермаркета в частном секторе на Суздалке стекают канализационные воды.

— По адресу улица Слепнева, 6 «Пятерочка» построила очередной свой магазин рядом с нашим домом. И мы очень рады данному событию и регулярно посещаем магазин. Не рады мы только тому факту, что за магазином находится септик, который переполняется и вот уже год сливает на поверхность жидкость, — написал у себя на странице недовольный ярославец Дмитрий.

Мужчина рассказал, что проблема началась примерно в апреле 2024 года. Местные жители обратились к директору сетевого супермаркета. Им объяснили, что устранить утечку должен сам собственник здания. Люди попытались обратиться к властям, однако чиновники сообщили, что никакой течи обнаружено не было.

— Система хозяйственно-бытовой канализации д. 6 по улице Слепнева обеспечена септиком (выгребной ямой). Выходом на место 23 октября 2024 года специалистами территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии Ярославля установлено, что факты, изложенные в обращении, не подтвердились. Слива канализационных вод из септика на поверхность земли не установлено, поверхность земли сухая, — говорится в ответе Дмитрию от властей за подписью директора ДГХ мэрии Ярославля Ярослава Овчарова.

Жители говорят, грязная вода течет на асфальт Источник: читательница 76.RU Екатерина











На территории — лужа и грязь Источник: читательница 76.RU Екатерина











Жители объяснили: после дождя последствия течи видно плохо, а вот в сухую погоду грязная вода на асфальте заметна.

Местные утверждают, что проблема длится не первый месяц Источник: читательница 76.RU Екатерина











В пресс-службе компании X5 Group, к которой относится торговая сеть «Пятерочка», порталу 76.RU сообщили, что о проблеме в курсе. Руководство супермаркета связалось с владельцем здания, в котором расположен магазин.

— Руководство магазина находится на связи с собственником здания, в чьи обязанности входит обслуживание септика. Владелец здания обещает решить проблему в ближайшие дни, — рассказали в пресс-службе компании X5 Group.