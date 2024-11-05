«Год сливает жидкость»: жители высотки в частном секторе пожаловались на стоки из выгребной ямы

Жители одной из высоток, построенной на улице Слепнева во Фрунзенском районе Ярославля, негодуют. Они пожаловались, что с территории нового супермаркета в частном секторе на Суздалке стекают канализационные воды.
— По адресу улица Слепнева, 6 «Пятерочка» построила очередной свой магазин рядом с нашим домом. И мы очень рады данному событию и регулярно посещаем магазин. Не рады мы только тому факту, что за магазином находится септик, который переполняется и вот уже год сливает на поверхность жидкость, — написал у себя на странице недовольный ярославец Дмитрий.
Мужчина рассказал, что проблема началась примерно в апреле 2024 года. Местные жители обратились к директору сетевого супермаркета. Им объяснили, что устранить утечку должен сам собственник здания. Люди попытались обратиться к властям, однако чиновники сообщили, что никакой течи обнаружено не было.
— Система хозяйственно-бытовой канализации д. 6 по улице Слепнева обеспечена септиком (выгребной ямой). Выходом на место 23 октября 2024 года специалистами территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии Ярославля установлено, что факты, изложенные в обращении, не подтвердились. Слива канализационных вод из септика на поверхность земли не установлено, поверхность земли сухая, — говорится в ответе Дмитрию от властей за подписью директора ДГХ мэрии Ярославля Ярослава Овчарова.
Жители объяснили: после дождя последствия течи видно плохо, а вот в сухую погоду грязная вода на асфальте заметна.
В пресс-службе компании X5 Group, к которой относится торговая сеть «Пятерочка», порталу 76.RU сообщили, что о проблеме в курсе. Руководство супермаркета связалось с владельцем здания, в котором расположен магазин.
— Руководство магазина находится на связи с собственником здания, в чьи обязанности входит обслуживание септика. Владелец здания обещает решить проблему в ближайшие дни, — рассказали в пресс-службе компании X5 Group.
О строительстве нового магазина в частном секторе на улице Слепнева стало известно осенью 2023 года. Тогда местные заметили строителей на объекте. На огражденной территории, где раньше был бурьян, появился фундамент. Поначалу жители Суздалки предполагали, что на этом месте может появиться пекарня. Однако там открыли супермаркет.