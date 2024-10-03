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Недвижимость эксклюзив «Люди ходят по проезжей части»: под Ярославлем из-за стройки отрезали часть тротуара. В чем дело

«Люди ходят по проезжей части»: под Ярославлем из-за стройки отрезали часть тротуара. В чем дело

Публикуем мнение застройщика

1 059
7 комментариев

Люди говорят, что после появления забора им стало неудобно передвигаться по улице

Ярославцы пожаловались на строительный забор, выставленный в районе Мирной улицы в поселке Красный Бор Заволжского сельского поселения Ярославского района. После появления ограждения люди вынуждены проходить по проезжей части. На проблему, доставляющую неудобства, обратила внимание наша читательница Елена.

— Ни тротуара, ни перехода. Как ходить людям, детям и мамам с колясками? Они не оставили даже дорожки для пешеходов. Люди ходят по проезжей части, — написала читательница 76.RU Елена. — Почему никто не задумывается о том, что рядом живут люди?

Люди проходят по самому краю тротуара

А где-то пешеходной дорожки и вовсе нет

Как оказалось, профнастилом огорожена стройплощадка на Яковлевском проезде, соседствующем с Мирной улицей. Как стало известно порталу 76.RU, здесь строится десятиэтажный жилой комплекс «Мята». Его возведением занимается ООО СК «Высотстрой — СЗ».

ООО Строительная Компания «Высотстрой — Специализированный Застройщик» образовано в сентябре 2015 года, зарегистрировано в Ярославле на улице Свободы. Владелец компании — Сергей Юрьевич Блохин. Помимо «Высотстрой — СЗ» ему принадлежит еще три строительные фирмы. ООО СК «Высотстрой — СЗ» входит в группу компаний «АКС».

«Мы сделали проход»

Мы связались с представителем компании-застройщика. Там сообщили, что рабочие не выходили за пределы участка, принадлежащего фирме. Также в фирме объяснили, что забор выставлен, в том числе, для безопасности людей.

— Эта территория огорожена в границах земельного участка, который у нас находится в собственности. Мы сделали проход между нашей территорией, то есть строительной площадкой, и существующим пятиэтажным домом. Специально сделали навес, чтобы в зимний период снег не летел, люди им пользуются. Что касается территории, которая огорожена под высоковольтной линией, это наш земельный участок, у нас в проектном решении. Мы не можем допускать посторонних людей на строительную площадку. Это объект повышенной опасности. После завершения строительства, естественно, забор будет снят. Но на период строительства ни о каких выгулах собак, проходе детей речи не может идти, — пояснил 76.RU руководитель службы-заказчика Максим Павлов.

Раньше территория выглядела так. На месте стройки был пустырь

По проекту на территории ЖК предусмотрено ограждение. Однако как объяснил представитель компании, забор будет стоять не везде.

— Вдоль проезжей части со стороны Мирной улицы, где будут игровые, спортивные, детские площадки, будет стоять невысокий забор в формате 3D, такие сетчатые [ограждения], чтобы дети не выбегали на проезжую часть. А вот со стороны высоковольтной линии, где стоит металлическая опора, эту территорию огораживать нельзя. Во-первых, там охранная зона, во-вторых, там будут проезды. То есть эта территория не огораживается, — пояснил наш собеседник.

Также представитель компании добавил, что если у жителей есть вопросы, они могут задать их властям.

— Они могут обратиться в Минстрой, в Минстрое есть документация. Им пояснят, что есть проектные решения. Две недели назад мы общались с Минстроем. Они тоже выслушали и дали ответ. Потому что, я так понимаю, то ли прокуратура интересовалась, то ли администрация Ярославского района запрос делала, так как жители пожаловались. Минстрой на этот вопрос уже отвечал, — рассказал Максим Павлов. — Понятно, что на период строительства допускаться на строительную площадку жители не будут, мы не имеем такого права. А после ввода объекта в эксплуатацию, естественно, где они проходили возле опоры, никакого ограждения не будет. Там будут и машины, и проезды, и всё остальное.

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Комментарии
7
Гость
1 час
Потому что теперь эта земля их частная собственность. И с другой стороны проезжей части Папанина у дома по Энергетиков, 10 - частная собственность. Скоро те и другие поставят забор впритык к бордюрным камням, ограждения свою придомовых территтрию, а жителям Мирной и Экогорода так и надо. Сидите безвылазно в своём Ярославском районе и возносите хвалу главе Золотникову, депутату Победоносцевой и Министрою Ярославской области.
Гость
1 час
В Брагино уже почти 3 месяца люди ходят по проезжей части из-за ремонта тепловых сетей у магазина Дикси на Панина (где магазин Штурман-авто). Ремонт там видимо никогда не закончат, т.к. рабочих там ни разу никто не видел. Все раскопано и брошено
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