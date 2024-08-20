Можно возвести многоэтажки: под Ярославлем выставили на торги лакомый участок земли

Под Ярославлем выставили на продажу участок под застройку. Нового владельца ищут для территории площадью 2,91 гектара в деревне Губцево.
Земля подходит под застройку как частными домами, так и высотками.
— Для индивидуального жилищного строительства, малоэтажного жилищного строительства, среднеэтажного жилищного строительства, многоэтажного жилищного строительства, — говорится в объявлении на сайте «Дом.РФ».
На карте видно, что территория расположена рядом с участком, на котором начинали возводить скандальный микрорайон «Новый Ярославль». На этой земле планируется масштабное строительство нового района, которым займется краснодарская фирма. Также рядом с участком расположены частные дома жителей Губцева.
Аукцион по продаже земли пройдет 18 октября в 10:00. Заявки от участников будут принимать до 15:00 14 октября. Начальная цена земли — 20 миллионов 870 тысяч рублей. Чтобы принять участие в торгах, необходимо внести задаток в 2 миллиона 87 тысяч рублей. Продавцом выступает акционерное общество «Дом.РФ».