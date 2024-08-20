Можно возвести многоэтажки: под Ярославлем выставили на торги лакомый участок земли

Рядом с участком планируется еще одна масштабная застройка Источник: ДОМ.РФ











Под Ярославлем выставили на продажу участок под застройку. Нового владельца ищут для территории площадью 2,91 гектара в деревне Губцево.

Земля подходит под застройку как частными домами, так и высотками.

— Для индивидуального жилищного строительства, малоэтажного жилищного строительства, среднеэтажного жилищного строительства, многоэтажного жилищного строительства, — говорится в объявлении на сайте «Дом.РФ».

На торги выставили участок, обозначенный зеленым цветом Источник: ДОМ.РФ











На карте видно, что территория расположена рядом с участком, на котором начинали возводить скандальный микрорайон «Новый Ярославль». На этой земле планируется масштабное строительство нового района, которым займется краснодарская фирма. Также рядом с участком расположены частные дома жителей Губцева.