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Недвижимость Можно возвести многоэтажки: под Ярославлем выставили на торги лакомый участок земли

Можно возвести многоэтажки: под Ярославлем выставили на торги лакомый участок земли

Сколько денег за него хотят получить

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Рядом с участком планируется еще одна масштабная застройка

Под Ярославлем выставили на продажу участок под застройку. Нового владельца ищут для территории площадью 2,91 гектара в деревне Губцево.

Земля подходит под застройку как частными домами, так и высотками.

— Для индивидуального жилищного строительства, малоэтажного жилищного строительства, среднеэтажного жилищного строительства, многоэтажного жилищного строительства, — говорится в объявлении на сайте «Дом.РФ».

На торги выставили участок, обозначенный зеленым цветом

На карте видно, что территория расположена рядом с участком, на котором начинали возводить скандальный микрорайон «Новый Ярославль». На этой земле планируется масштабное строительство нового района, которым займется краснодарская фирма. Также рядом с участком расположены частные дома жителей Губцева.

Аукцион по продаже земли пройдет 18 октября в 10:00. Заявки от участников будут принимать до 15:00 14 октября. Начальная цена земли — 20 миллионов 870 тысяч рублей. Чтобы принять участие в торгах, необходимо внести задаток в 2 миллиона 87 тысяч рублей. Продавцом выступает акционерное общество «Дом.РФ».

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Аукцион Продажа земли Торги Застройка
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