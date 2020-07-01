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Как голосовали в Ярославле: фоторепортаж с избирательных участков

Судьбу поправок в Конституцию решали целую неделю

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Голосование проходило с 25 июня по 1 июля

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля

Целую неделю в Ярославле шло голосование по поправкам в Конституцию. Из-за пандемии коронавируса были приняты особенные меры безопасности.

Во-первых, голосование растянули по времени, отдать свой голос за или против поправок можно было с 25 июня — это позволило избежать скопления людей на избирательных участках. Во-вторых, впервые были организованы избирательные участки на свежем воздухе — также, чтобы избежать риска заражения. В-третьих, впервые в истории общероссийского голосования можно было отдать голос онлайн (правда, только в Москве и Нижнем Новгороде).

Наконец, на участках следили за соблюдением всех «коронавирусных» мер: горожане голосовали в масках и перчатках, соблюдали социальную дистанцию, даже ручки использовали одноразовые.

Смотрите фото с избирательных участков.

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