Можно было дешевле: ярославские чиновники переплатят 5 миллионов рублей за содержание дорожных камер

— Проект контракта разместили на портале по окончании рабочего дня перед майскими праздниками. Шансы подписать его и предоставить банковскую гарантию вовремя были с самого начала невелики. Из-за жалобы закупку приостановили до 12 мая. Однако 7 мая нас уведомили, что мы нарушили сроки подписания контракта. А на следующий день, когда уже было сделано все необходимое, наше предприятие признали уклонившимся от заключения контракта и направили проект участнику, занявшему второе место, — пожаловались представители компании.



Предприятие обратилось в Арбитражный суд Ярославской области. И на время разбирательств он запретил заключать контракт с какой-либо организацией. Несмотря на это, по данным участника торгов, «Ярдорслужба» все же начала сотрудничать со второй компанией.



— Действия госучреждения вызывают много вопросов. Настораживает, что стоимость контракта выросла с 8,7 до 13,7 миллиона рублей. Получается, что чиновники говорят о нехватке финансирования дорожной отрасли и в то же время находят деньги на работу, которую можно выполнить дешевле. Ситуация выглядит нелогично и даже подозрительно и, безусловно, нуждается в оценке компетентных органов, — прокомментировал член регионального штаба Народного фронта Игорь Ямщиков.

