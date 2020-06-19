Можно было дешевле: ярославские чиновники переплатят 5 миллионов рублей за содержание дорожных камер

Активисты Общероссийского народного фронта в Ярославской области заявили о подозрительном контракте, который заключила «Ярдорслужба». Речь идёт о договоре на обслуживание дорожных камер в Ярославле и трёх районах области — Ярославском, Переславском и Ростовском.
Торги по выбору подрядчика прошли в мае. Но контракт в итоге «Ярдорслужба» заключила не с той фирмой, которая выиграла аукцион, а с другой, которая оценила свои услуги на 5 миллионов рублей дороже. Представители выигравшей торги, но при этом не победившей фирмы, считают, что «Ярдорслужба» намеренно ставила им палки в колеса.
— Проект контракта разместили на портале по окончании рабочего дня перед майскими праздниками. Шансы подписать его и предоставить банковскую гарантию вовремя были с самого начала невелики. Из-за жалобы закупку приостановили до 12 мая. Однако 7 мая нас уведомили, что мы нарушили сроки подписания контракта. А на следующий день, когда уже было сделано все необходимое, наше предприятие признали уклонившимся от заключения контракта и направили проект участнику, занявшему второе место, — пожаловались представители компании.
Предприятие обратилось в Арбитражный суд Ярославской области. И на время разбирательств он запретил заключать контракт с какой-либо организацией. Несмотря на это, по данным участника торгов, «Ярдорслужба» все же начала сотрудничать со второй компанией.
— Действия госучреждения вызывают много вопросов. Настораживает, что стоимость контракта выросла с 8,7 до 13,7 миллиона рублей. Получается, что чиновники говорят о нехватке финансирования дорожной отрасли и в то же время находят деньги на работу, которую можно выполнить дешевле. Ситуация выглядит нелогично и даже подозрительно и, безусловно, нуждается в оценке компетентных органов, — прокомментировал член регионального штаба Народного фронта Игорь Ямщиков.
Сейчас ОНФ обратился в прокуратуру региона и управление по противодействию коррупции областного правительства с просьбой разобраться в ситуации. При этом в «Ярдорслужбе» виноватыми себя не считают.
— Подрядчик, выигравший конкурс, обязан был подписать контракт на площадке до 23 часов 59 минут 6 мая, однако нарушил регламент и подписал контракт только 8 мая и в этот же день оформил банковскую гарантию. Заказчик признал подрядчика уклонившимся от подписания контракта и разместил протокол. За время проведения конкурса от участников поступали жалобы в ФАС, которые не препятствовали подписанию контракта. Причем жалобы признаны необоснованными. В настоящее время дело рассматривается в суде, функционирование комплексов производится по гражданско-правовым договорам либо силами учреждения, — пояснили в «Ярдорслужбе».
Заседание суда назначено на 14 июля.