5 июня пятница
СЕЙЧАС +19°С
usd 69.02
eur 77.32
Тема дня Эксклюзивное интервью губернатора о коронавирусе

Все новости

Все новости
Губернатору и его команде придётся ездить на старых автомобилях, которые уже есть в правительственном автопарке

Губернатору и его команде придётся ездить на старых автомобилях, которые уже есть в правительственном автопарке

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в интервью порталу 76.RU рассказал, на что пошли региональные власти, чтобы поддержать бизнесменов и медиков, которым пришлось тяжело во время пандемии COVID-19.

— Мы предпринимаем ряд мер, несмотря на то, что ситуация сложная, — сообщил Дмитрий Миронов. — Но правительством уже разработано два пакета мер — меры поддержки региональные. На это выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей. Это и поддержка предпринимателей, и поддержка медицинских учреждений за счёт регионального бюджета. Все расходы наши внутренние, связанные с деятельностью правительства, — на ремонт, покупку техники и автомобилей — перечислены на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Также глава региона рассказал о старте послаблений режима, введённого в регионе ранее из-за распространения коронавирусной инфекции.

— Важно, что наша область не входит в число тех, где ситуация нестабильная, — заявил глава региона. — Действительно, в последнее время мы отмечаем постепенное снижение числа зараженных COVID-19.

Послабления будут происходить в несколько этапов. Благодаря первому в ближайший понедельник начнут открываться магазины с одеждой и другими непродовольственными товарами. При этом в регионе продолжит действовать масочный режим.

Все самые главные новости о распространении COVID-19 в регионе и изменениях режима — в хронике дня.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусмасочный режимподдержка бизнесапандемия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!