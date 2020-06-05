Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в интервью порталу 76.RU рассказал, на что пошли региональные власти, чтобы поддержать бизнесменов и медиков, которым пришлось тяжело во время пандемии COVID-19.
— Мы предпринимаем ряд мер, несмотря на то, что ситуация сложная, — сообщил Дмитрий Миронов. — Но правительством уже разработано два пакета мер — меры поддержки региональные. На это выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей. Это и поддержка предпринимателей, и поддержка медицинских учреждений за счёт регионального бюджета. Все расходы наши внутренние, связанные с деятельностью правительства, — на ремонт, покупку техники и автомобилей — перечислены на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Также глава региона рассказал о старте послаблений режима, введённого в регионе ранее из-за распространения коронавирусной инфекции.
— Важно, что наша область не входит в число тех, где ситуация нестабильная, — заявил глава региона. — Действительно, в последнее время мы отмечаем постепенное снижение числа зараженных COVID-19.
Послабления будут происходить в несколько этапов. Благодаря первому в ближайший понедельник начнут открываться магазины с одеждой и другими непродовольственными товарами. При этом в регионе продолжит действовать масочный режим.
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