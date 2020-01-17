Премьер-министр Мишустин назначил нового главу ФНС (и он красавчик)

Даниил Егоров работает в налоговых структурах с 2001 года

Новый председатель правительства Михаил Мишустин сегодня принял первое кадровое решение в новой должности. Он назначил на должность руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. Егоров долгое время был заместителем Мишустина на посту главы ФНС.

Даниил Вячеславович Егоров

Родился в 1975 году в Москве.

Окончил Московский Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция»

2000–2001 гг. — член комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам.

