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Политика Правительство ушло в отставку

Премьер-министр Мишустин назначил нового главу ФНС (и он красавчик)

Даниил Егоров был его заместителем

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Даниил Егоров работает в налоговых структурах с 2001 года

Даниил Егоров работает в налоговых структурах с 2001 года

Новый председатель правительства Михаил Мишустин сегодня принял первое кадровое решение в новой должности. Он назначил на должность руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. Егоров долгое время был заместителем Мишустина на посту главы ФНС.

Даниил Вячеславович Егоров 

Родился в 1975 году в Москве. 

Окончил Московский Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция»

2000–2001 гг. — член комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам.

2001–2001 гг. — юрисконсультант, начальник юридического отдела ЗАО «Энеко».

2001–2003 гг. — специалист 1 категории, консультант отдела обеспечения деятельности руководства Управления МНС России по г. Москве.

2003–2005 гг. — начальник отдела информационного обеспечения, электронного ввода данных и камеральных проверок, затем начальник отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции МНС России № 44 по г. Москве.

2005–2009 гг. — начальник отдела камеральных проверок, начальник отдела выездных проверок № 2 Межрайонной инспекции ФНС России № 50 по г. Москве.

2009–2010 гг. — заместитель начальника отдела контрольной работы Управления ФНС России по г. Москве.

2010–2011 гг. — начальник отдела рассмотрения споров с физическими лицами, начальник отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, заместителя начальника Управления и начальника Управления досудебного аудита Федеральной налоговой службы.

Сам Мишустин занял должность председателя правительства 16 января. Вчера президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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кадровые назначенияФНС РоссииДаниил Егоровотставка правительстваМихаил Мишустин
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КОММЕНТАРИИ (8)

17 янв 2020 в 20:30

Ещё одна незамужняя репортёрша на ресурсе.... возьмите хоть её уже замуж!

гость
17 янв 2020 в 18:18

Ох уж эти женщины журналистки - нам с лица не воду пить - чем отличился то на службе - по фотке жизнь его не сильно потёрла -значит работа была не бей лежачего

17 янв 2020 в 17:59

Так Дмитрий или Даниил, стал или занял?