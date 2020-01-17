Секретарь задержанного заммэра Ярославля Рината Бадаева: «На работе его не было»

Сейчас в кабинете заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева — пусто. Чистый стол без бумаг и документов. Хозяина кабинета нет, он задержан по подозрению в получении взятки.

— Позавчера, 15 января, он был на работе до самого вечера. Вчера на работе его не было, — рассказала секретарь Бадаева.

Пресс-служба мэрии официальных комментариев не дает. Мэр Ярославля на звонок не ответил, в приемной мэра в разговоре с градоначальником отказали:



— У него весь день совещания, — сказала секретарь.

Информация о задержании заммэра по вопросам градостроительства Рината Бадаева появилась вчера. По данным двух источников 76.RU, взяли Бадаева по подозрению в получении взятки.

