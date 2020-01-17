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Политика Задержали заммэра

Секретарь задержанного заммэра Ярославля Рината Бадаева: «На работе его не было»

На кабинете чиновника до сих пор висит табличка с его именем

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В кабинете Рината Бадаева сейчас пусто

В кабинете Рината Бадаева сейчас пусто

Сейчас в кабинете заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева — пусто. Чистый стол без бумаг и документов. Хозяина кабинета нет, он задержан по подозрению в получении взятки.

— Позавчера, 15 января, он был на работе до самого вечера. Вчера на работе его не было, — рассказала секретарь Бадаева.

Пресс-служба мэрии официальных комментариев не дает. Мэр Ярославля на звонок не ответил, в приемной мэра в разговоре с градоначальником отказали:

— У него весь день совещания, — сказала секретарь.

Информация о задержании заммэра по вопросам градостроительства Рината Бадаева появилась вчера. По данным двух источников 76.RU, взяли Бадаева по подозрению в получении взятки.

Пустующий кабинет Бадаева

Пустующий кабинет Бадаева

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Ринат Бадаевмэриявзятка
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КОММЕНТАРИИ (17)

Гость
17 янв 2020 в 11:49

А глаза то честные честные.

гость
17 янв 2020 в 11:49

в приемной мэра в разговоре с градоначальником отказали:

— У него весь день совещания, — сказала секретарь.

Совещаются как чистенькими свалить.

Гость
17 янв 2020 в 11:47

« до сих пор висит табличка с его именем», а что там надо сделать? Поставить траурный венок, фото с чёрной лентой, снять уничтожить табличку, замуровать дверь? Его задержали по подозрению, значит подозрения могут подтвердиться или нет. Арестуют или нет. А вот когда снимут с должности, тогда и табличку заменят.