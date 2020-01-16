Госдума утвердила Михаила Мишустина на должность главы правительства РФ

Кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра на пленарном заседании утвердила Госдума. За его кандидатуру проголосовало 85,1 процента депутатов. Перед этим он встретился с фракциями, а затем зачитал свою программу и ответил на вопросы депутатов о том, как будет развиваться политика государства. Много вопросов было о майских указах президента и реализации национальных проектов. Мишустин подчеркнул, что нужно разобраться, почему не случилось все, что было обещано.
— У нас есть замечательные примеры в регионах. Поэтому я хочу опираться на наших губернаторов, на регионы, для того чтобы реально увидеть, почему не идут нацпроекты. И, наконец, обеспечить диалог с людьми, чтобы понимать, что случилось, а что нет, — заявил Мишустин, отвечая на один из вопросов.
Таким образом он подтвердил предположения политологов о том, что новый глава правительства сконцентрируется на реализации нацпроектов. Ранее источник Forbes сообщил, что именно проблемы с реализацией нацпроектов стали причиной отставки правительства. О ней заявил вчера Дмитрий Медведев во время встречи главы государства с членами правительства после послания президента Федеральному Собранию. Мы ведем онлайн-трансляцию, где можно найти все подробности о том, что происходило после этого события.
Кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра Владимир Путин представил через несколько часов после объявления прежнего правительства об отставке. Новый премьер-министр до назначения на эту должность много лет занимал пост главы Федеральной налоговой службы. На госслужбу он пришел в 1998 году в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы РФ. После был замминистра по налогам и сборам, руководителем Роснедвижимости и Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В 2008 году ушел в бизнес, но уже на следующий год вошел в кадровый резерв президента, а в апреле 2010 года получил должность руководителя ФНС.