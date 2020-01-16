Госдума утвердила Михаила Мишустина на должность главы правительства РФ

Кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра на пленарном заседании утвердила Госдума. За его кандидатуру проголосовало 85,1 процента депутатов. Перед этим он встретился с фракциями, а затем зачитал свою программу и ответил на вопросы депутатов о том, как будет развиваться политика государства. Много вопросов было о майских указах президента и реализации национальных проектов. Мишустин подчеркнул, что нужно разобраться, почему не случилось все, что было обещано.



— У нас есть замечательные примеры в регионах. Поэтому я хочу опираться на наших губернаторов, на регионы, для того чтобы реально увидеть, почему не идут нацпроекты. И, наконец, обеспечить диалог с людьми, чтобы понимать, что случилось, а что нет, — заявил Мишустин, отвечая на один из вопросов.

