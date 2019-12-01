В Рыбинске центральный сквер вместо митинга отдали под сдачу летних норм ГТО. Вот как это выглядело

С летним спортом дела обстоят как-то не очень Фото: Юлия Шурыгина

Сегодня в Рыбинске Ярославской области прошёл митинг против строительства ЦБК на берегу Рыбинского водохранилища. Подобные акции проходят в нескольких городах на Волге. В Рыбинске мероприятие было согласовано. Мэр Рыбинска Денис Добряков попросил на митинг не ходить, но горожане доводам главы города не вняли. И пришли на Комсомольскую площадь — пусть и не в центре. История вышла полная необыкновенных совпадений. Сначала организаторы просили провести митинг на площади Дерунова в центре города. В этом месте им было отказано. Затем подали заявку на Димитровский сквер. Но и там власти место не согласовали. Именно на это время и в этом месте было, по совпадению, запланировано спортивное мероприятие — сдача норм ГТО. Летних норм.

— 1 декабря в Рыбинске состоится мероприятие, закрывающее летний сезон Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне — 2019». В Димитровском сквере с 12 до 14 часов любой желающий сможет пройти тестирование и получить электронную регистрацию на официальном сайте ГТО. Комплекс ГТО включает в себя несколько ступеней, в зависимости от возраста тестируемого и нагрузки. В числе обязательных к сдаче элементов — стрельба и плавание, бег, наклоны вперед, прыжки и различные виды спорта. Именно они делят круглогодичный комплекс на два сезона — летний и зимний. Закрытие первого состоится в Рыбинске 1 декабря. В зависимости от погодных условий горожанам предложат выполнить прыжки в длину, наклоны, упражнение по стрельбе из лазерной винтовки, — такое приглашение вывесили на сайте городской администрации. И вновь горожане почему-то проигнорировали просьбу властей. Не готовы к труду и обороне, наверное. И к плаванию зимой. — Пришли, в основном, фотографы и судьи. По словам организаторов, десять человек все-таки сдали нормативы, — рассказали наши коллеги из Рыбинска.

Вот как выглядели две городские площадки сегодня:

Судейский стол в сквере Фото: Юлия Шурыгина

Фотографы местных СМИ ждут, когда можно будет снять желающих сдать нормы ГТО Фото: читатель 76.RU

Кто готов к труду и обороне? Фото: читатель 76.RU

Комсомольская площадь Фото: Михаил Волхонский