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Бунт против ЦБК

В Рыбинске центральный сквер вместо митинга отдали под сдачу летних норм ГТО. Вот как это выглядело

Летние нормы подразумевают, в том числе плавание

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С летним спортом дела обстоят как-то не очень

С летним спортом дела обстоят как-то не очень

Сегодня в Рыбинске Ярославской области прошёл митинг против строительства ЦБК на берегу Рыбинского водохранилища. Подобные акции проходят в нескольких городах на Волге. В Рыбинске мероприятие было согласовано. Мэр Рыбинска Денис Добряков попросил на митинг не ходить, но горожане доводам главы города не вняли. И пришли на Комсомольскую площадь — пусть и не в центре.

История вышла полная необыкновенных совпадений. Сначала организаторы просили провести митинг на площади Дерунова в центре города. В этом месте им было отказано. Затем подали заявку на Димитровский сквер. Но и там власти место не согласовали. Именно на это время и в этом месте было, по совпадению, запланировано спортивное мероприятие — сдача норм ГТО. Летних норм.

— 1 декабря в Рыбинске состоится мероприятие, закрывающее летний сезон Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне — 2019». В Димитровском сквере с 12 до 14 часов любой желающий сможет пройти тестирование и получить электронную регистрацию на официальном сайте ГТО. Комплекс ГТО включает в себя несколько ступеней, в зависимости от возраста тестируемого и нагрузки. В числе обязательных к сдаче элементов — стрельба и плавание, бег, наклоны вперед, прыжки и различные виды спорта. Именно они делят круглогодичный комплекс на два сезона — летний и зимний. Закрытие первого состоится в Рыбинске 1 декабря. В зависимости от погодных условий горожанам предложат выполнить прыжки в длину, наклоны, упражнение по стрельбе из лазерной винтовки, — такое приглашение вывесили на сайте городской администрации.

И вновь горожане почему-то проигнорировали просьбу властей. Не готовы к труду и обороне, наверное. И к плаванию зимой.

— Пришли, в основном, фотографы и судьи. По словам организаторов, десять человек все-таки сдали нормативы, — рассказали наши коллеги из Рыбинска.

Вот как выглядели две городские площадки сегодня:

Судейский стол в сквере

Судейский стол в сквере

Видео с митинга в Рыбинске.

Фотографы местных СМИ ждут, когда можно будет снять желающих сдать нормы ГТО

Фотографы местных СМИ ждут, когда можно будет снять желающих сдать нормы ГТО

Кто готов к труду и обороне?

Кто готов к труду и обороне?

Комсомольская площадь

Комсомольская площадь

История со строительством ЦБК тянется с 2013 года. Тогда было заявлено о планах построить комбинат, который будет выпускать беленую сульфатную целлюлозу из хвойных и лиственных пород деревьев. Жители области насторожились уже тогда — на этапе обоснования инвестиций заказчики проекта отказывались обсуждать с общественностью и независимыми экспертами выбор площадки строительства, выбор технологии производства, реальные планируемые объемы сбросов и выбросов. И в 2014 году от тогдашнего губернатора Сергея Ястребова экологи настоятельно требовали провести общественные обсуждения. Осенью 2018-го уже губернатор Дмитрий Миронов написал обращение, в котором просит перенести строительство целлюлозно-бумажного комбината из Вологодской области куда-нибудь ещё.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Недовольный
1 дек 2019 в 15:34

Рыбинцы сделают вывод и изберут мэром на следующих выборах другого человека. Люди молодцы что вышли на согласованный митинг, ведь жить в гадюшнике они не хотят. И без ЦБК гадюшник уже есть сегодня, который устроила "Северсталь", так ещё и ЦБК, тогда всё живое в Рыбинском водохранилище окончательно вымрет. Уже сегодня пользоваться для питья водой из Рыбинского водохранилища не рекомендуют и многие покупают воду в 5 , 10 и 19-литровых бутылях.