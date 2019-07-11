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Политика

Оштрафуют за салют: как будет действовать запрет мэрии устраивать праздники по ночам

В Ярославле ввели новые ограничения на любые мероприятия

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Запускать салюты в ночное время в Ярославле теперь нельзя без согласования. Решение первого зама мэра

Фото: Александра Савельева, муниципалитет Ярославля

Накануне в Ярославле приняли необычное решение — запретили проводить мероприятия по ночам. Ночным временем в городе считается: 

  • летом — с 23:00 до 06:00;
  • зимой — с 22:00 до 07:00.

За новые ограничения выступила первый заместитель мэра Ярославля, приезжая чиновница из Подмосковья Алла Кибец. А депутаты муниципалитета поддержали её в этом практически без вопросов. 

Мы попросили чиновницу объяснить, как будет действовать новый запрет и какие именно события запретят в городе делать по ночам.

— Как будут проводиться городские мероприятия, как «Ночь музеев», Новый год? Как будут запускать салюты на другие праздники? 

— Такие мероприятия, безусловно, не будут отменены и будут проводиться в таком же режиме, так как действие правил об установлении времени тишины не распространяется на мероприятия, ставшие традиционными. Новый год, «Ночь музеев», которое стало любимым среди жителей нашей страны, будем отмечать как и раньше, — прокомментировала 76.RU Алла Кибец.

— Какие мероприятия будет нельзя проводить по ночам?

— Например, автомобильные гонки, которые будут мешать спать, рок-фестивали и другие мероприятия, связанные с громкой музыкой, световыми эффектами, что нарушает покой горожан.

— Что делать тем, кто захочет организовать ночной велопробег (а у нас такие в городе бывают) или любое другое подобное мероприятие или акцию?

— Проведение таких мероприятий нужно согласовывать с мэрией и искать компромиссы. 

— Будут ли штрафы за ночные салюты (если кто-то свадьбу празднует, например)?

— Да, будут штрафы по административному кодексу. Нарушение режима тишины в ночное время влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 200 до 2000 рублей для граждан, от 2000 до 20 000 рублей для должностных лиц. Юридические лица будут оштрафованы на сумму от 20 000 до 100 000 рублей.

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ночь музеевзапрет

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КОММЕНТАРИИ (5)

гость
11 июл 2019 в 16:07

Эх дамочка! Не лезли бы в мужские дела, слава мэра Якутска вам всё равно не светит Оставались бы просто подругой Волкова народ бы вам тихо завидовал или даже сочувствовал а вы рискуете стать кляксой на и без того не белоснежной репутации мэра.. авторитет заработанный на одном деле на другую должность не перенесёшь

Фунтик.
11 июл 2019 в 15:26

А кто накажет тех автодятлов что бросают машины даже в центре города как попало, не говоря уже о том что они нарушают скоростной режим, едут на красный свет, не по своей полосе и не пропускают пешеходов.

гость
11 июл 2019 в 15:14

Вот интересно -а что нового внесла зам. мэра в эту тему? Положения о режиме тишины были всегда - вот только беда в том что соблюдали их не все - собственно как и теперь будет - Кибец сама что ли будет отлавливать нарушителей? Чтобы кого то оштрафовать за салют - надо его поймать с поличным, устрители свадеб -спокойно накинут 2000 штрафу чтобы провести салют, а рок фестивали в городе ночью никто не устраивает... В общем болтовня и демагогия