Оштрафуют за салют: как будет действовать запрет мэрии устраивать праздники по ночам

— Как будут проводиться городские мероприятия, как «Ночь музеев», Новый год? Как будут запускать салюты на другие праздники?

Мы попросили чиновницу объяснить, как будет действовать новый запрет и какие именно события запретят в городе делать по ночам.

За новые ограничения выступила первый заместитель мэра Ярославля, приезжая чиновница из Подмосковья Алла Кибец . А депутаты муниципалитета поддержали её в этом практически без вопросов.

Накануне в Ярославле приняли необычное решение — запретили проводить мероприятия по ночам. Ночным временем в городе считается:

— Такие мероприятия, безусловно, не будут отменены и будут проводиться в таком же режиме, так как действие правил об установлении времени тишины не распространяется на мероприятия, ставшие традиционными. Новый год, «Ночь музеев», которое стало любимым среди жителей нашей страны, будем отмечать как и раньше, — прокомментировала 76.RU Алла Кибец.



— Какие мероприятия будет нельзя проводить по ночам?



— Например, автомобильные гонки, которые будут мешать спать, рок-фестивали и другие мероприятия, связанные с громкой музыкой, световыми эффектами, что нарушает покой горожан.

— Что делать тем, кто захочет организовать ночной велопробег (а у нас такие в городе бывают) или любое другое подобное мероприятие или акцию?



— Проведение таких мероприятий нужно согласовывать с мэрией и искать компромиссы.

— Будут ли штрафы за ночные салюты (если кто-то свадьбу празднует, например)?



— Да, будут штрафы по административному кодексу. Нарушение режима тишины в ночное время влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 200 до 2000 рублей для граждан, от 2000 до 20 000 рублей для должностных лиц. Юридические лица будут оштрафованы на сумму от 20 000 до 100 000 рублей.

