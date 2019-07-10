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Город

Фестиваль «Ночь музеев» в Ярославле запретили проводить по ночам

За новые ограничения выступила первый заммэра Алла Кибец

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Фестиваль в последние годы уже сократил программу до позднего вечера. Теперь он будет заканчиваться ещё раньше 

Фото: Александра Савельева

В Ярославле запретили устраивать городские события по ночам. С такой инициативой выступила первый заместитель мэра Ярославля, чиновница из Подмосковья Алла Кибец. Аргументировали это тем, что в городе действует время тишины, и не стоит его нарушать. 

— С 2009 года у нас закреплен период тишины в ночное время — с 23:00 до 06:00 летом, с 22:00 до 07:00 — зимой. Мы вносим изменения и указываем, что все городские мероприятия должны проводиться не в ночное время, а во время, когда это разрешено делать, — выступила на заседании муниципалитета Ярославля Алла Кибец. — И на «Ночь музеев» это распространится.

Инициативу депутаты поддержали. А это значит, что запрет коснётся многих мероприятий: например, ночных велозабегов и популярнейшего фестиваля «Ночь музеев», смысл которого — возможность побывать в музее в необычное время ещё и бесплатно. 

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КОММЕНТАРИИ (20)

гость
10 июл 2019 в 12:46

Интересно что во всей стране это никому не мешало -а в Ярославле -нельзя -похоже это мешает одной Кибец - она в музее живёт что ли?

гость
10 июл 2019 в 13:39

Ярославль 2019год - кибец процветал

Александр
10 июл 2019 в 13:29

Маразм крепчал ...