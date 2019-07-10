Фестиваль «Ночь музеев» в Ярославле запретили проводить по ночам

В Ярославле запретили устраивать городские события по ночам. С такой инициативой выступила первый заместитель мэра Ярославля, чиновница из Подмосковья Алла Кибец. Аргументировали это тем, что в городе действует время тишины, и не стоит его нарушать.

— С 2009 года у нас закреплен период тишины в ночное время — с 23:00 до 06:00 летом, с 22:00 до 07:00 — зимой. Мы вносим изменения и указываем, что все городские мероприятия должны проводиться не в ночное время, а во время, когда это разрешено делать, — выступила на заседании муниципалитета Ярославля Алла Кибец. — И на «Ночь музеев» это распространится.