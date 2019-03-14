Прославился на скандалах: как мэр Ярославля стал самым популярным главой в ЦФО

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг глав областных центров Центрального федерального округа за февраль 2019 года. Первое место досталось мэру Ярославля Владимиру Волкову. Именно его имя чаще всего появлялось в средствах массовой информации.



Как выяснилось, прославился он в основном на скандалах. Популярность к нему пришла во многом благодаря публикациям о проблемах городского транспорта и увольнении его заместителя Михаила Кузнецова.



— Владимир Волков на общегородском совещании поручил предпринять меры, чтобы к концу года горожане заметили ощутимые изменения качества городского пассажирского транспорта, — рассказали авторы рейтинга «Медиалогии». — Глава города отметил, что главными проблемами отрасли являются износ парка, дефицит кадров, устаревшая модель организации пассажирских перевозок. Также СМИ сообщали, что заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ Михаил Кузнецов покидает пост по собственному желанию после выговора Владимира Волкова из-за некачественной уборки улиц. Помимо этого, мэр Ярославля Владимир Волков стал президентом Союза Золотого кольца.