Прославился на скандалах: как мэр Ярославля стал самым популярным главой в ЦФО

Имя Владимира Волкова регулярно появляется в СМИ
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг глав областных центров Центрального федерального округа за февраль 2019 года. Первое место досталось мэру Ярославля Владимиру Волкову. Именно его имя чаще всего появлялось в средствах массовой информации.
Как выяснилось, прославился он в основном на скандалах. Популярность к нему пришла во многом благодаря публикациям о проблемах городского транспорта и увольнении его заместителя Михаила Кузнецова.
— Владимир Волков на общегородском совещании поручил предпринять меры, чтобы к концу года горожане заметили ощутимые изменения качества городского пассажирского транспорта, — рассказали авторы рейтинга «Медиалогии». — Глава города отметил, что главными проблемами отрасли являются износ парка, дефицит кадров, устаревшая модель организации пассажирских перевозок. Также СМИ сообщали, что заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ Михаил Кузнецов покидает пост по собственному желанию после выговора Владимира Волкова из-за некачественной уборки улиц. Помимо этого, мэр Ярославля Владимир Волков стал президентом Союза Золотого кольца.
В топ-10 следом за Владимиром Волковым в рейтинг попали глава Воронежа Вадим Кстенин, глава администрации Орла Александр Муромский, глава Липецка Сергей Иванов, глава администрации Тулы Евгений Авилов, врио главы администрации Рязани Сергей Карабасов, глава Калуги Дмитрий Разумовский, глава Брянска Александр Хлиманков, глава Тулы Юрий Цкипури и глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.
Недавно Владимир Волков засветился ещё в одной растиражированной СМИ скандальной истории. Его имя разлетелось по десяткам интернет-порталов с заголовком о том, что он — самый необразованный мэр России. Но авторам рейтинга пришлось извиниться, ведь пресс-служба мэра показала им его второй диплом о высшем образовании. Оказалось, Владимир Волков в 2017 году стал бакалавром по специальности «государственное и муниципальное управление» Московского социально-педагогического института.
Владимир Волков родился в 1975 году в Люберецком районе Московской области в семье энергетика и воспитательницы. В 90-м году после школы поступил в ПТУ, а после устроился работать по специальности — технологом на советско-греческое предприятие «Совмехкастория». В 1997-м открыл собственное предприятие в сфере обслуживания, а уже в начале нулевых был руководителем целого ряда фирм. С 2006-го по 2011-й учился в педуниверситете на юриста. С 2009 был депутатом люберецкого городского совета. После его политическая карьера пошла в гору — был главой посёлка Красково в Люберецком районе, мэром Переславля-Залесского, и теперь перешёл на работу в мэрию Ярославля. Сюда он приехал одновременно со слухами о связях с подмосковными криминальными кругами.
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Он реально ни какой , даже Малютин и то лучше был , а при этом мэре Ярославль скатится по качеству жизни в рейтинге на самое дно .
Вообще то из статьи следует, что Волков просто отличный хозяйственник и всячески старается на благо города. Старается решить проблемы городского транспорта, разве это плохо? Отлично! Критикует и, кстати, абсолютно справедливо, должностных лиц за некачественную уборку улиц. А в чем не прав? Еще и президентом Союза золотого кольца стал. А в этом какой скандал? Скандал в том, что так то я тоже мэром могу работать. Трындеть, обещать, ничего не выполнять и ни за что не отвечать. Волков, вы вроде на благо ярославцев работаете, вы же видите и слышите, как вас критикуют ярославцы, ну поступите же как Кузнецов, уйдите с поста мэра по собственному.