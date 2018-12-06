Неловко сегодня было смотреть на участников выборов...

С изумлением наблюдала сегодня за выборами мэра Ярославля (с не меньшим, чем в прошлый раз, когда выбирали Слепцова). За участников выборов было стыдно. Что они несли! Те, кого мы видели в первый раз. Что-то испуганно мямлили, покорно снося насмешки в зале.

Их минута позора кончилась быстро. Отвалились от трибуны - и обратно туда, в небытие, откуда их, не жалея, вытащили на свет. Никто и не сомневался в победе Владимира Волкова, ещё в роли и.о. деловито осматривающего Ярославль.

А мы? Я не могу избавиться от ощущения, будто посмотрела дешевый сериал. Все знают сценарий и финал, и ждут, когда это кончится.



Сколько было разговоров о неспособности ярославцев выбрать нормального мэра. Один раз уже оплошали - разгребай потом. Ложечки в той истории нашлись не все, но вердикт был вынесен - не можем, не умеем, непременно напортачим на выборах. Лучше не подпускать, а то мало ли.

И?

Положим, были бы сейчас прямые выборы. И те же участники. При всем уважении к некоторым кандидатам и неуважении к некоторым иным, был бы другим результат? Вряд ли. Значит, мы сами справились бы не хуже наших дорогих, любящих голосовать консолидировано депутатов.

А может, в действительно конкурентные, не декоративные выборы, вступил бы кто-то новый, живой? И может быть, даже при таком раскладе мы все равно бы выбрали Волкова, кто знает, мы уж давно не пробовали. Но это был бы наш выбор. Выбор как проявление свободы воли.

Но сегодняшние выборы показали - в свободное волеизъявление мы пока только играем. И у нас ус отклеился.

