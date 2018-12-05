Ну очень весёлые выборы мэра

Сегодня был важный день для Ярославля. Городу выбрали нового мэра. Второй раз это делают за ярославцев депутаты муниципалитета. Как получилось — читайте в нашем репортаже.



Бойкот от коммунистов



Зал заседаний муниципалитета заполнен: депутаты собрались почти в полном составе — 37 человек из 38, подтянулись их коллеги из областной думы. Здесь заместители мэра, директоры департаментов, чиновники из областного правительства. И, конечно, сами кандидаты. На этот раз их семь, всего на одного больше, чем два года назад, когда муниципалитет точно также собирался, чтобы выбрать мэром Владимира Слепцова.



Перед самым началом заседания у входа в мэрию с плакатами «Выбирать мэра должен народ» стояли люди из штаба Алексея Навального в Ярославле. А чуть дальше, на Советской площади, встали с одиночными пикетами коммунисты.



Коммунисты отличились. Ушли

А четыре депутата от КПРФ надели футболки с лозунгами «За прямые выборы мэра!». Коммунисты покинули заседание через пять минут после начала, когда их предложение не выбирать сегодня мэра отвергли. Все четверо встали и вышли из зала.



— Мы считаем такие выборы нелегитимными, потому что жители Ярославля хотят выбирать главу города сами, — заявила депутат Евгения Овод.



Итого: минус четыре голоса одному из кандидатов.



Каламбур от кандидатов



А дальше сценарий известный: кандидаты рассказали о себе и своих программах. Депутаты слушали и задавали вопросы. В реальности, правда, всё получилось, как в плохо срежиссированном шоу. Кандидаты выступали в алфавитном порядке, удивляя своими перлами. Временами зал смеялся в голос, не стесняясь.



Кандидат первый. Сергей Балабаев.



Сергей Балабаев поклялся хорошо относиться к ярославцам

— Мы с вами давно знакомы. Каждый знает мои сильные и слабые стороны. Я хочу, чтобы каждый житель Ярославля в моем лице стал мэром города, — начал первый кандидат Сергей Балабаев (по совместительству депутат областной думы). Мы с вами можем реализовать амбициозную задачу по реализации президентской целевой программы по внедрению автоматизации единой системы управления. Перед жителями Ярославля, перед вами, перед Богом я клянусь, что все мои решения и действия будут направлены на процветание Ярославля.



Депутаты сегодня были щедрыми на вопросы

Кандидата закидали вопросами и отпустили. Одним из первых каждому кандидату задавал вопросы депутат Дмитрий Петровский.



— Все кандидаты будут говорить, какие они хорошие. Почему именно за вас мы должны отдать голос, а не за других достойных людей? — спросил Петровский у Балабаева.



— Я отличаюсь фамилией, именем и отчеством. Ростом и цветом волос. Я поработал на всех известных должностях в Ярославской области. В том числе в федеральной антимонопольной службе, — невозмутимо ответил кандидат.



Кандидат второй. Данила Бедяев



Следующим выступил радиоведущий Данила Бедяев. Он — самый молодой кандидат среди заявившихся. За свой возраст позже он и получил критику.



Позже один из депутатов муниципалитета сравнил Данилу Бедяева со студентом

— Для Ярославля мэр — это особый символ, с которым себя олицетворяет каждый житель города. Ключевой смысл вашего решения сегодня — сохранит город самостоятельность или нет. Моя программа заключается в том, чтобы вернуть городу полномочия, вернуть городу источники финансирования, — начал Данила Бедяев.

Пока кандидат воодушевлённо перечислял свои предложения об организации транспортной схемы, платных парковок, сокращениях в мэрии, депутаты в зале посмеивались.



Смешки не сдерживали

Кандидат третий. Александр Бокарёв



Александр Бокарёв знает хитрый способ, как увеличить бюджет на несколько миллиардов рублей. Привёл в пример Жерара Депардье, который прописался в одном из регионов и платил со своих миллиардов евро подоходный налог.



Александр Бокарёв предложил прописывать в Ярославле миллионеров

— Надо и нам искать таких Жераров Депардье!



Тут уже никто не удержался от хохота. И первый вопрос, который задали кандидату, был как раз о наличии таких знакомых миллионеров, готовых прописаться в Ярославле. Бокарёв заявил, что связи у него хорошие и на высоком уровне.



Кандидат четвёртый. Владимир Волков



Следующим за трибуну пошёл и.о. мэра Владимир Волков. Зал притих. Кажется, депутаты даже кашлянуть боялись. Впрочем, пламенной речью кандидат Волков не поразил.



А вот Владимира Волкова слушали внимательно

— Город развивается, но социальная инфраструктура не успевает за этим процессом. В новых районах не хватает школ, в старых — парковок. Нужно искать все возможные варианты. Вступать в программы федерального и регионального значения, — сказал Волков.

Тут депутаты выстроились в очереди за вопросами к и.о. мэра. Одним из первых снова был Дмитрий Петровский.



— Вы — командный человек. Представьте, вас вызовет губернатор и попросит принять непопулярное решение. На чью сторону вы встанете? Своей команды, губернатора или жителей? — спрашивает Петровский.



— Я в страшном сне не могу представить, чтобы губернатор попросил о таком решении, — нашёлся, что ответить Владимир Волков.



Второй вопрос от Петровского:



— Вы к нам надолго?



Кто-то очень громко засмеялся в зале после этого. Фантомные боли, наверное, после стремительного отъезда предыдущего мэра.



— Готов работать и второй срок.



В это время другие кандидаты волновались перед выступлением

Кандидат пятый. Дмитрий Гаврилов



Гаврилов сразу пошёл с козырей.

Дмитрия Гаврилова уже почти не слушали

— Ни в одном крупном городе России частной застройки нет. Остался один Ярославль. Люди строят как могут. И картонные домики, и трёхэтажные коттеджи без соблюдения норм пожарной безопасности. Порядок выдачи разрешений на строительство надо ужесточать, — считает Гаврилов. — Кстати, я тут посмотрел статистику. Можно подумать о строительстве платных дошкольных учреждений. В Москве и Петербурге это востребовано, можно подумать, — добавил в конце выступления кандидат.

Но депутаты эти кардинальные предложения уже не особо слушали. Многие перешёптывались: «Сколько их там ещё осталось?».



Кандидат шестой. Владлен Кислов



К выступлению Кислова депутаты уже порядком притомились. Осталось двое кандидатов. Кислов вышел в офицерской форме.

Офицер выдал странную речь. Но и вопросов к нему не возникло

— Необходимо отметить, что уже XXI век, — начал неожиданно. — Наш город был столичным. Город всего первого. Главная ценность и достояние Ярославля — его жители. Нужно сохранить и приумножить.



В зале загудели, председателю муниципалитета пришлось просить народных избранников угомониться.



Кандидат седьмой. Александр Симон



Дошли до последнего кандидата — журналиста Александра Симона. Он, кстати, баллотировался в мэры и в прошлом году.



— Если верить информации в соцсетях, то Владимир Волков является родным братом зятя нашего губернатора. Может он и хороший, но он никогда не будет своим.



По залу пробежал смешок, а Симон продолжил жечь глаголом.

Выборы мэра — это же весело, да?

— Москвичи относятся к нам, как к папуасам. Люди Ярославля этого не заслужили, они имеют право избирать мэра сами. И если они один раз ошиблись, это не значит, что надо лишать нас права голоса. Москвичи разбирают наши амбары. А вы отдали все безропотно, — обратился к депутатам.

Самое резкое выступление было у Александра Симона

Тут его прервал председатель муниципалитета и попросил рассказать о программе. А программа оказалась короткой: вернуть муниципалитету прежние полномочия и возможность выбрать первого заместителя мэра. А также кандидат собрался провести в Ярославле референдум о возвращении прямых выборов мэра.



Наконец, дослушали всех.



Конкурс дифирамбов



Перешли к обсуждению кандидата. Седовласый мужчина выступил, чтобы замолвить слово за Сергея Балабаева. Но вместо хороших слов о кандидате вдруг выкрикнул: «Чепушила!» в сторону молодого кандидата Данилы Бедяева. После таких изречений мужчину попросили замолчать и закончить выступление.



А дальше начался конкурс «Кто лучше похвалит и.о. мэра Владимира Волкова». Выступили депутаты муниципалитета Владимир Молодкин, Алексей Малютин, Александр Дегтярёв, Дмитрий Петровский и Сергей Смоленский.



За Владимира Волкова выступали даже слишком красноречиво

После высказался председатель облдумы Алексей Константинов.



— Мне бы хотелось выступить субъективно. У нас нет времени на раскачку. Человек должен быть готов взять всю полноту ответственности со следующей минуты после голосованиями. Позвольте я немножко не о Владимире Волкове. Немножко о себе скажу: я сам с Ростовского района. Есть такое понятие — управленец. Есть такое понятие — Россия. У каждого из нас есть малая родина. Но наступает такое время и момент, когда каждый из нас должен выполнить долг на своём месте. Варяги и оккупанты — это неправильно. Да, он не житель Ярославской земли (Волков. — Прим. ред.). И про меня так можно сказать. Я расцениваю людей по двум категориям: порядочный и хочет работать либо нет. Если первое — ему можно помочь, его можно подучить. Делать какие-то выводы, что пришли опустошать сусеки, — ну, делать такие выводы не надо. Родственники, племянники, одноклассники... — продолжает Алексей Константинов, как бы вспоминая речь кандидата Александра Симона, который заявил, что Владимир Волков — якобы родственник губернатора. — Надо судить по делам. И работать на город.



Замолвил слово за Владимира Волкова и директор областного департамента строительства Виктор Неженец, назвав его доклад самым системным.



Голосование



Почти единогласно

После пламенных речей перешли к голосованию. За Владимира Волкова подняли руки 31 депутат из 33. Ещё два депутата проголосовали за Александра Бокарёва. Собственно, всё. Приезжего чиновника из подмосковных Люберец поздравляют с новой должностью, которую он официально займёт с завтрашнего дня.



Справка 76.ru

Владимир Волков, 43 года.



Завтра Владимир Волков официально станет мэром

Владимир Волков родился в 1975 году в подмосковных Люберцах в семье энергетика и воспитательницы. В 90-м году после школы поступил в ПТУ, а после устроился работать по специальности — технологом на советско-греческое предприятие «Совмехкастория». В 1997 открыл собственное предприятие в сфере обслуживания, а уже в начале нулевых был руководителем целого ряда фирм. С 2006-го по 2011-й учился в педуниверситете на юриста. С 2009 был депутатом люберецкого городского совета. После его политическая карьера пошла в гору — был главой посёлка Красково в Люберецком районе, мэром Переславля-Залесского, и теперь перешёл на работу в мэрию Ярославля.



Волков задекларировал, что в прошлом году он заработал 14,8 миллиона рублей, плюс к этому доход его жены составил 15 миллионов. Слепцов за это же время заработал лишь 1,86 миллиона рублей. Также в декларации у Волкова указано, что у него в собственности есть два крупных земельных участка на 1800 и 1375 квадратных метров, земельный участок на 155 квадратных метров, два жилых дома и две квартиры. Воспитывает трёх дочерей и сына.

