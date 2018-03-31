×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов попросил президента о помиловании

31 марта 2018 19:50
2 406 0
помилование, Ярославль, Евгений Урлашов

Опальный экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов захотел на свободу. И попросил о помиловании президента. Осуждённый за взятки Урлашов отбывает наказание в колонии № 2 Рыбинска. Суд приговорил его к 12,5 годам заключения.

— Я знаю, со слов Урлашова, что он подал ходатайство о помиловании, — рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. — Знаю, что пока оно не поступило в региональную комиссию о помиловании. Это связано с тем, что есть определенный порядок сбора и подачи документов.

Сначала прошение зарегистрируют в самой колонии, где находится Урлашов, потом его передают в региональное управление федеральной службы исполнения наказаний, после чего созывается региональная комиссия по помилованию. Прежде чем прошение дойдёт до президента, его ещё не раз рассмотрит региональная комиссия.

По мнению правового омбудсмена, рассчитывать на помилование может любой заключённый.

Напомним, экс-мэр Ярославля осуждён по двум эпизодам уголовного дела о покушении на взятку в 14 миллионов рублей и взятку в 17 миллионов рублей. Вместе с ним осуждён на семь лет колонии его советник Алексей Лопатин, а третьего фигуранта уголовного дела экс-заммэра Дмитрия Донскова суд оправдал. Получив компенсацию морального вреда за годы, проведённые под арестом во время расследования уголовного дела, Донсков увёз семью в Америку.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александр Погорелов
Все новости дня
Продажа авто, мото
Далее: Депутат зовёт ярославцев на борьбу с точечной застройкой в своём дворе

Новое на сайте
Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет

Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет
Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут

Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут
Три шага для рекордно долгой службы шифера

Три шага для рекордно долгой службы шифера
«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей

«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей
Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Фильм недели
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Комментарии (10): к сожалению вы не в... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Комментарии (5): Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,00 57,54
EUR 70,25 70,91
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 31.03
USD 57,26 -0,50
EUR 70,56 -0,53
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.