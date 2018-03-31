Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов попросил президента о помиловании

Евгений Урлашов просит о помиловании

Опальный экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов захотел на свободу. И попросил о помиловании президента. Осуждённый за взятки Урлашов отбывает наказание в колонии № 2 Рыбинска. Суд приговорил его к 12,5 годам заключения.

— Я знаю, со слов Урлашова, что он подал ходатайство о помиловании, — рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. — Знаю, что пока оно не поступило в региональную комиссию о помиловании. Это связано с тем, что есть определенный порядок сбора и подачи документов.

Сначала прошение зарегистрируют в самой колонии, где находится Урлашов, потом его передают в региональное управление федеральной службы исполнения наказаний, после чего созывается региональная комиссия по помилованию. Прежде чем прошение дойдёт до президента, его ещё не раз рассмотрит региональная комиссия.

По мнению правового омбудсмена, рассчитывать на помилование может любой заключённый.

Напомним, экс-мэр Ярославля осуждён по двум эпизодам уголовного дела о покушении на взятку в 14 миллионов рублей и взятку в 17 миллионов рублей. Вместе с ним осуждён на семь лет колонии его советник Алексей Лопатин, а третьего фигуранта уголовного дела экс-заммэра Дмитрия Донскова суд оправдал. Получив компенсацию морального вреда за годы, проведённые под арестом во время расследования уголовного дела, Донсков увёз семью в Америку.