«Меня просили подойти — и я подходил»: мэр Ярославля Владимир Слепцов произнёс прощальную речь

До свидания, Владимир Витальевич!

Мэр Ярославля Владимир Слепцов подал заявление об уходе по собственному желанию. Вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра сегодня рассмотрят депутаты муниципалитета, перед которыми Слепцов выступит с последним словом. Депутаты должны будут заслушать мэра и принять к сведению его выступление. Голосовать за отставку мэра не будут — по закону градоначальник может подать заявление и уйти по собственному желанию.



Об уходе Слепцова слухи ходили давно и подтвердились в минувшую пятницу, когда градоначальник сам признался, почему уходит. На его место пророчат нового специалиста — москвича, бывшего главу Переславля-Залесского Владимира Волкова, который тоже на днях ушёл со своего поста.



Как Владимир Слепцов прощается с должностью, что происходит в зале муниципалитета, смотрите в нашей онлайн-трансляции!

10:10

Депутаты говорят перед заседанием: сегодня только два вопроса на повестке — отставка мэра и назначение Владимира Волкова заместителем мэра.



10:10

Все сидят. В зале гнетущая тишина. Даже непривычно, ведь обычно депутаты гудят и что-то обсуждают до самого начала заседания.



10:11

Сидим, ждем.

10:11

Заммэра Алексей Аксютенко. Задумался.

10:12

Владимира Слепцова встретили аплодисментами.

10:20

Первым вопросом в повестке дня стоит арендная плата за объекты культурного наследия. Предлагают ее сделать подешевле. Разыгрывать право аренды на старинные здания на аукционах от 1 рубля за квадратный метр



На муниципалитете присутствует и сам Владимир Волков, который сегодня готовится стать исполняющим обязанности мэра Ярославля.



Выступление Владимира Слепцова стоит вторым вопросом в повестке дня.

10:22

Вот, кстати, и Волков. Слушает предшественника.

10:25

Директор департамента финансов долго докладывает об объектах культурного наследия. Слепцов не выдержал и в двух словах объяснил депутатам суть вопроса.



— Наша задача — сберечь памятники, и мы нашли решение. Предприниматели смогут брать в аренду эти здания, обустраивать их, — сказал Владимир Слепцов.



10:28

Речь идёт о совсем старых зданиях, даже аварийных. Город такие содержать за свой счёт фактически не может. Найти хозяев развалинам тоже не удавалось. Дешёвая аренда на эти здания для предпринимателей значит то, что у здания может появиться хозяин, который приведёт его в порядок



Перешли ко второму вопросу. Выступает председатель муниципалитета Артур Ефремов:



— Хочу сказать слова благодарности Владимиру Витальевичу. Город стал чище и благоустроеннее. В город пришли важные федеральные программы: благоустройство дворов, дорог и общественных территорий.



10:31

— Благодаря вашей адекватной позиции удалось наладить взаимоотношения с городскими подрядчиками. Диспетчерская служба стала реагировать более активно на обращения граждан. Нельзя не отметить и культурных событий, привлекавших туристов в Ярославль. Хочу искренне поблагодарить вас за совместную работу, пожелать удачи и успехов от лица депутатского корпуса, — обратился к мэру Евремов.



10:31

Включили видео под названием «В.В. Слепцов, 2 года» . Под трогательную музыку показывают кадры из жизни города. Кажется, даже сам Слепцов немного растроган.

10:36

И правда, как будто грустит наш мэр-то...

10:38

Владимиру Слепцову вручают награду за безупречную службу в органах власти. Медаль третьей степени.



10:38

10:39

Все депутаты встали и аплодируют. Кажется, никто не хочет отпускать мэра. С грустью об этом говорили некоторые депутаты до начала заседания.

10:41

Провожают мэра торжественно. Почти празднично. С тёплым словом о работе Слепцова теперь выступают чиновники и общественники.



Чемпион по джиу-джитсу выступает. Обращается к Слепцову:

— Наш соратник.

Рассказывает, как 15 лет назад Владимир Слепцов помогал развивать боевые искусства.



10:43

Заявление Слепцова об уходе. Оно в повестке дня у каждого депутата.



10:44

Выступает Владимир Слепцов. Здесь — наш стрим с его выступления:

10:45

Расшифровываем для тех, у кого не подгрузится видео:

— Всем доброе утро. Сегодня особое заседание муниципалитета. (Долгая пауза.) Не очень радостно говорить, но тем не менее на душе есть спокойствие, понимание и уважение ко всем сидящим здесь. Я так же, как и все, волнуюсь, буду в шпаргалку заглядывать.

За эти два года мы смогли оживить наш город. Сделать Ярославль комфортным, уютным и безопасным. Мы, ярославцы, вместе одной командой трудились на благо нашего города. Спасибо вам за это. Жители просили нас подойти — и мы подходили. Я благодарен каждому из вас за неравнодушие и доброе хорошее отношение к жителям Ярославля. Создание комфортной городской среды во многом стало возможным благодаря помощи губернатора.

10:49

— За два года — более 100 километров ремонта дорог. Дороги изменились. Сегодня можно передвигаться комфортно по нашему городу.

Программа «Решаем вместе» — замечательная. Мы поставили детские площадки, сделали дворы.



10:50

— Поначалу не верилось, что нестационарные торговые объекты можно изменить. Но мы этого добились: для всех единые требования. Должно быть то, что утверждено муниципалитетом. Остались единичные случаи торговых объектов, которые находятся в городе незаконно. В ближайшее время они будут удалены. Конечно, туристическая навигация. Указатели, урны, скамейки — все это красит наш город. Я уж не говорю о том, что мы активно занимались цветочным оформлением.

10:53

— За два года сделали ремонт в многоквартирных домах на сумму более 1,5 миллиарда рублей.



10:56

Видно, что Владимир Слепцов нервничает. Совсем не так суров, как обычно. Когда перечисляет моменты про благоустройство, всегда добавляет «наш прекрасный Ярославль».



10:58

— Я хотел бы своё выступление завершить на том, что мы совместно сделали. Все это возможно, когда есть одна совместная команда: правительства, мэрии, депутатов. Тогда нам будут завидовать чистой завистью, как развивается наш город.

10:58

— Скажу прямо, что ухожу со спокойным сердцем, ведь у нас образовалась сильная команда, болеющая душой за наш город. Я обращал внимание на каждого. Дело не в партиях, дело в людях. Хочу вручить несколько благодарственных писем и подать каждому из вас руку.

10:59

Благодарственное письмо мэрии Владимир Слепцов вручает депутатам: Александру Дегтярёву, Артуру Ефремову, Павлу Зиборову, Сергею Калинину, Евгении Овод, Илье Советову. Всё. Пошёл жать руки депутатам.



11:00

Все аплодируют, включили гимн Ярославля.

11:01

Депутат Марина Дьячевская вложила в руку Слепцову брелок:

— Возьмите с собой.



11:05

Владимир Слепцов ушёл. А ему аплодируют вслед.



11:08

11:09

Аплодисменты для мэра.

11:09

11:09

11:10

Будущего мэра Владимира Волкова не представили. Зато депутат Сергей Калинин пригласил депутатов в малый зал:

— Коллеги, нам предстоит поразговаривать.



Волков раздаёт комментарии. Он уже исполняет обязанности мэра Ярославля. Но это не озвучили на муниципалитете.



11:12

Волков рассказывает, как поработал в Переславле, где он провёл меньше двух лет:



— Открыли дом культуры «Ивента», детский сад «Почемучка», у нас выстроили диалог с депутатским корпусом, администрацией. Готов работать на благо Ярославля. Основные задачи — вхождение в осенне-зимний период, чтобы не было никаких срывов. Пока не планировал никого с собой привозить, буду работать со всеми теми, кто хочет работать. Если вдруг человек сам пожелает работать с тем, с кем пожелает, мы с этим ничего не сделаем. По всем вопросам буду звонить Владимиру Витальевичу, интересоваться, какие острые моменты, может быть, есть.

11:14

С завтрашнего дня в отсутствие мэра Волков будет исполнять обязанности главы города. Теперь будет конкурс, по итогам которого будет определён в дальнейшем мэр. Ох интрига, да?

11:16

Все журналисты негодуют, что Волкова назначили и.о., и никто никому его не представил. В мэрии объясняют: внутренним документом назначен. Назначен он заместителем по строительству — эта должность была вакантна.



То есть никто никому его не представил, а Волков уже раздаёт интервью как и.о. мэра.

11:20

Волков приступает к обязанностям и.о. с завтрашнего дня. Он пока сидит на третьем этаже в мэрии, но не исключено, что скоро пересядет в кабинет мэра. Представлять его не будут, он просто завтра выйдет на работу.



11:32

Мы жмём на прощание руку Владимиру Слепцову и завершаем трансляцию. Спасибо, что были с нами! В ближайшее время мы опубликуем материал, какие свои пять обещаний выполнил Слепцов на посту мэра. Следите за обновлениями на сайте!