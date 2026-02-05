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Политика Переговоры России и США Переговоры России и Украины Мирные переговоры по Украине завершились: чего удалось достичь

Мирные переговоры по Украине завершились: чего удалось достичь

Встреча проходила в Абу-Даби

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В консультациях участвуют Россия, Украина и США | Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиаВ консультациях участвуют Россия, Украина и США | Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В консультациях участвуют Россия, Украина и США

Источник:

изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В Абу-Даби завершились мирные переговоры по Украине. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь главы СНБО Украины Диана Давитян.

Информацию также подтвердил источник РИА Новости. Встреча проходила в закрытом режиме, однако кое-что всё же известно.

Что обсуждали на встрече

По информации источников ТАСС, на трехсторонних встречах (РФ, Украина, США) обсуждаются несколько ключевых блоков. В их числе:

  • механизм прекращения огня;

  • экономические вопросы;

  • территориальные аспекты. В частности, как сообщает источник, Россия настаивает на международном признании Донбасса частью РФ в рамках возможного большого договора.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что в переговорном процессе есть «прогресс и позитивное движение вперед». Однако, по его словам, этому пытаются помешать в Европе.

Параллельно, как отметил Дмитриев, ведется «активная работа» по восстановлению российско-американского экономического сотрудничества, и встречи по этому направлению проходят позитивно.

Обмен пленными

В ходе переговоров по урегулированию конфликта достигнута важная договоренность: стороны согласовали обмен 314 военнопленными. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, участвующий в переговорах. Он также отметил, что дискуссии были «подробными и продуктивными» и работа продолжится в ближайшие недели.

Результат переговоров быстро воплотили в жизнь: Россия вернула из украинского плена 157 военных, взамен передала 157 пленных ВСУ, сообщили в Минобороны. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую помощь. После их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации. Помимо этого удалось возвратить трех жителей Курской области. Их доставят домой.

Новые трехсторонние переговоры по вопросам безопасности между Россией, Украиной и США начались 4 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби. Российскую делегацию на этих консультациях возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, а украинскую — секретарь СНБО делегации Рустем Умеров.

Со стороны США в переговорах участвуют специальный посланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, известный как зять президента Дональда Трампа. Данная встреча является продолжением дипломатического диалога, поскольку первые подобные трехсторонние переговоры по безопасности уже проходили в том же Абу-Даби 23 и 24 января.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры США Украина
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Комментарии
12
Гость
5 февраля, 21:46
О достижениях будем говорить после исчезновения Украины и украинского народа. А до этого очень далеко. Точнее 26 лет.
Гость
5 февраля, 21:04
Ещё раз подчеркиваю. Нам нужны наши исконные территории так называемой ныне Украины. Но тамошнее сплошь (не менее 80%) русофобское нацистское население нам не надо. Его надо стимулировать встать на крыло и лететь в Канаду. Навстречу своему счастью!
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