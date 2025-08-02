«Была угроза»: Трамп приказал переместить атомные подлодки после слов Медведева. Что это означает

В Пентагоне официально заявление Трампа не подтвердили Источник: The White House / whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп приказал разместить две атомные подлодки «в соответствующих регионах» после заявлений зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Рассказываем, что об этом известно.

Заявление Трампа

В своей социальной сети Truth Social 1 августа Трамп написал, что намерен разместить две атомные подлодки в неуказанных регионах.

«В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти провокационные заявления окажутся чем-то большим. Слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям. Надеюсь, что в этот раз такого не будет», — говорится в публикации.

Несколько дней назад Дмитрий Медведев раскритиковал Трампа из-за сокращения срока ультиматума в соцсети X:

«Трамп играет с Россией в ультиматумы: то 50 дней, то 10… Каждый новый ультиматум [для Трампа] — это угроза и шаг к войне. Причем не между Россией и Украиной, а со своей собственной страной», — цитирует его слова ТАСС.

В ООН ТАСС ответили, что пока не располагают комментарием в связи с заявлением Трампа о размещении атомных подлодок. Пентагон также не стал приводить детали по заявлению Трампа о переброске подлодок.

«Мы полагаемся в этом плане на Белый дом и заявление президента», — ответили в военном ведомстве.

Объяснение Трампа

Позже на встрече с журналистами у Белого дома Дональд Трамп объяснил, что разместил атомные подлодки ради безопасности после слов Медведева.

«Мы должны были сделать это. Просто мы должны быть аккуратными. Была сделана угроза, мы не считаем, что это приемлемо. И я поступил так ради безопасности людей», — сказал он Fox News.

Источник: Fox News

Также Трамп заявил, что США «полностью готовы», когда речь заходит о ядерном оружии.

«Медведев заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы», — сказал американский лидер.

На вопрос о планах разговора с президентом России Путиным Трамп ответил, что встречи запланированы

«Ну, посмотрим. У нас будут некоторые встречи. И мы посмотрим, что будет дальше», — цитирует его слова ТАСС.

Напомним, ранее Трамп потребовал от России достичь мирной сделки по Украине за 50 дней, однако позже сократил дедлайн до 10 дней. Если этого не случится, то Трамп пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России. Также в списке угроз — вторичные пошлины против стран, которые покупают у России нефть и газ.