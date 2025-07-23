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Политика Переговоры России и Украины В Стамбуле начался третий раунд переговоров РФ и Украины: что известно о встрече

В Стамбуле начался третий раунд переговоров РФ и Украины: что известно о встрече

В прошлый раз стороны общались почти полтора часа

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Состав российской делегации остался прежним, а список украинских переговорщиков изменился | Источник: Изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиаСостав российской делегации остался прежним, а список украинских переговорщиков изменился | Источник: Изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Состав российской делегации остался прежним, а список украинских переговорщиков изменился

Источник:

Изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Третий раунд переговоров между РФ и Украиной стартовал в Стамбуле. Сегодня делегации обсудят прекращение огня, проекты меморандума и последующее урегулирование конфликта.

По данным ТАСС, первым этапом переговоров стала встреча тет-а-тет между главами делегаций Владимиром Мединским и Рустемом Умеровым во дворце Чираган. После этого планируется беседа между группами из России и Украины при посредничестве Турции.

Состав российской делегации остался прежним. Список возглавил помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский. Также Россию представляют замминистра иностранных дел Михаил Глызин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

До утверждения даты третьей встречи между странами Владимир Зеленский обновил список украинской делегации. Украину на переговорах должны представить 12 человек. Однако позже число участников украинской переговорной группы увеличилось с 12 до 14 человек. В обновленный состав делегации вошли представитель омбудсмена и дополнительный представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сообщила «Комсомольская правда».

Украинскую делегацию, как и прежде, возглавит министр обороны страны Рустем Умеров. Именно он заявил, что Москве и Киеву пора возобновить встречи и приступить к третьему раунду переговоров.

Умеров намерен обсудить несколько целей во время новой встречи с Россией. Он предложил вернуться к вопросам обмена военнопленными и детьми. Однако главным для Киева является подготовка к встрече с президентом России Владимиром Путиным. На это указывал и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Еще он заявил о необходимости прекратить огонь для дальнейшего обсуждения между сторонами.

«Мы настаиваем на перемирии. И очень важно, чтобы эти возможные встречи в случае согласования возможной даты были предметные», — подчеркнул он.

В ходе третьей встречи с Украиной Россия планирует обсудить проекты меморандумов о прекращении боевых действий. Москва и Киев обменялись документами со своим видением еще во время второго раунда переговоров.

«Есть наш проект меморандума, есть проект, переданный украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и собственно переговоры по этим двум проектам, которые пока являются абсолютно диаметрально противоположными. Поэтому предстоит большая дипломатическая работа», — объяснил цель встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Третья встреча делегаций пройдет во дворце Чираган на берегу Босфора. Там же проходила и прошлая встреча России и Украины.

Сегодня в течение дня у дворца проводили проверки, усиливали меры безопасности, подготавливали шатры, в которых должны были досматривать журналистов подиума. Еще задолго до начала переговоров журналисты начали прибывать к закрытым воротам дворца.

За ходом переговоров можно следить в нашей онлайн-трансляции.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Стамбул Политика Переговоры России и Украины
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