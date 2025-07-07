«Разрушение и хаос». Трамп набросился на Маска с обвинениями и заявил, что он «слетел с катушек»

Президент США напомнил, что такие инициативы в США не добивались никаких успехов Источник: The White House / Whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал бизнесмена Илона Маска, обвинив его в подрыве стабильности американской политической системы. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social 6 июля (7 июля по московскому времени).

По словам Трампа, решение Маска о создании третьей политической партии — шаг, который может привести к тотальному хаосу и разрушению. Трамп напомнил, что подобные инициативы в истории США, как правило, не добивались успеха и лишь рассеивали голоса избирателей.

«Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью „сходит с рельсов“, по сути превращаясь в КАТАСТРОФУ за последние пять недель», — отметил Трамп.

Американский лидер также выразил недоумение по поводу позиции Маска в вопросе отмены «мандата на электромобили». Трамп заявил, что недавно принятый «великий» закон, отменяющий мандат, был одобрен Конгрессом при поддержке республиканцев, но Маск, несмотря на интересы своего бизнеса, публично не выступил против инициативы.

Кроме того, президент США упрекнул миллиардера в конфликте интересов. По его утверждению, близкий друг Маска, «чистокровный демократ», связанный с космической отраслью, якобы претендовал на руководящий пост в NASA, что Трамп посчитал недопустимым из-за тесной связи агентства с бизнес-интересами самого Маска.

Отношения между Трампом и Маском обострились после того, как миллиардер покинул пост советника при правительстве США и раскритиковал бюджетный проект, предложенный республиканцами. В ответ Трамп пригрозил лишить Маска доступа к государственным контрактам.