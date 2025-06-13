1200 на 0: как прошел обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной

В Киеве заявили, что получили 1200 погибших военнослужащих, которых передала Россия. Об этом сообщили в координационный штаб страны по вопросам военнопленных.
«В Украину вернули тела 1200 погибших военнослужащих», — сообщили в Координационном штабе.
В ведомстве отметили, что по утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим. В ответ украинская сторона не передала ни одного тела погибших российских военнослужащих, сообщил ТАСС.
Во время переговоров в Стамбуле 2 июня, представители российской стороны предложили украинской стороне забрать тела 6000 военнослужащих ВСУ. Украинская сторона приняла это предложение.
7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной, чтобы выполнить условия, согласованные на переговорах, и передать первую партию тел погибших солдат. Все тела были идентифицированы как принадлежащие украинским военнослужащим по форме одежды и месту обнаружения. Однако украинская сторона неожиданно перенесла обмен.
После этого Россия несколько дней ждала официального подтверждения от Украины о том, что обмен телами погибших военнослужащих состоится, но украинская сторона четыре дня не появлялась на месте встречи. 11 июня Мединский сообщил о начале процесса передачи тел погибших военнослужащих. В рамках этого процесса Украина передала России 27 тел погибших солдат.