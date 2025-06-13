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Политика Переговоры России и Украины 1200 на 0: как прошел обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной

1200 на 0: как прошел обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной

Россия вернула Украине 1200 тел погибших военнослужащих

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5 комментариев
Украинская сторона в ответ не передала ни одного тела погибших российских военнослужащих | Источник: Роман Данилкин / 63.RUУкраинская сторона в ответ не передала ни одного тела погибших российских военнослужащих | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Украинская сторона в ответ не передала ни одного тела погибших российских военнослужащих

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В Киеве заявили, что получили 1200 погибших военнослужащих, которых передала Россия. Об этом сообщили в координационный штаб страны по вопросам военнопленных.

«В Украину вернули тела 1200 погибших военнослужащих», — сообщили в Координационном штабе.

В ведомстве отметили, что по утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим. В ответ украинская сторона не передала ни одного тела погибших российских военнослужащих, сообщил ТАСС.

Во время переговоров в Стамбуле 2 июня, представители российской стороны предложили украинской стороне забрать тела 6000 военнослужащих ВСУ. Украинская сторона приняла это предложение.

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной, чтобы выполнить условия, согласованные на переговорах, и передать первую партию тел погибших солдат. Все тела были идентифицированы как принадлежащие украинским военнослужащим по форме одежды и месту обнаружения. Однако украинская сторона неожиданно перенесла обмен.

После этого Россия несколько дней ждала официального подтверждения от Украины о том, что обмен телами погибших военнослужащих состоится, но украинская сторона четыре дня не появлялась на месте встречи. 11 июня Мединский сообщил о начале процесса передачи тел погибших военнослужащих. В рамках этого процесса Украина передала России 27 тел погибших солдат.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Обмен Переговоры Россия Украина Спецоперация
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Комментарии
5
Гость
40 минут
при Горбачёве и Ельцине было плохо?
Гость
31 минута
а мы все знаем что у нас поверь нет
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