1200 на 0: как прошел обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной

Украинская сторона в ответ не передала ни одного тела погибших российских военнослужащих Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В Киеве заявили, что получили 1200 погибших военнослужащих, которых передала Россия. Об этом сообщили в координационный штаб страны по вопросам военнопленных.

«В Украину вернули тела 1200 погибших военнослужащих», — сообщили в Координационном штабе.

В ведомстве отметили, что по утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим. В ответ украинская сторона не передала ни одного тела погибших российских военнослужащих, сообщил ТАСС.

Во время переговоров в Стамбуле 2 июня, представители российской стороны предложили украинской стороне забрать тела 6000 военнослужащих ВСУ. Украинская сторона приняла это предложение.

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной, чтобы выполнить условия, согласованные на переговорах, и передать первую партию тел погибших солдат. Все тела были идентифицированы как принадлежащие украинским военнослужащим по форме одежды и месту обнаружения. Однако украинская сторона неожиданно перенесла обмен.