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Политика Израиль нанес военный удар по Ирану. Цены на нефть тут же начали расти

Израиль нанес военный удар по Ирану. Цены на нефть тут же начали расти

Трамп созвал срочное совещание из-за военной эскалации

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Над Тегераном после ударов поднимается дым | Источник: Vahid Salemi / AP PhotoНад Тегераном после ударов поднимается дым | Источник: Vahid Salemi / AP Photo

Над Тегераном после ударов поднимается дым

Источник:

Vahid Salemi / AP Photo

В ночь на 13 июня Израиль нанес удар по Ирану. Об этом сообщает портал Axios. Собрали главное о ситуации, из-за которой конфликт на Ближнем Востоке рискует выйти на новый виток эскалации.

Что случилось?

Ночью министр обороны Израиля объявил режим чрезвычайного положения. Израиль нанес по территории Ирана удар с воздуха, последующие взрывы попали на видео.

Исраэль Кац, министр обороны Израиля, назвал этот удар «превентивным». По данным армии Израиля, целью удара были в том числе ядерные объекты Ирана в разных районах страны.

«После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в самое ближайшее время ожидается атака с использованием ракет и беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения», — передает ТАСС заявление Каца.

После этого Израиль стал ожидать ответного удара. Всего через несколько минут режим чрезвычайной ситуации в Израиле распространили на всех жителей страны. В стране отменили учебу, работу предприятий и возможность собраний.

Что будет дальше?

Известно, что Трамп в те же минуты созвал срочное заседание кабинета министров. На нем высшие чины США будут обсуждать удар по Ирану.

Министерство транспорта Израиля закрыло воздушное пространство над страной. Как долго самолеты не смогут летать, пока неизвестно. В Иране тем временем остановил работу аэропорт в Тегеране.

США поспешили сообщить, что не оказывали Израилю никакой помощи в нанесении ударов по Ирану. При этом госсекретарь США Марко Рубио предостерег Иран от действий против американцев и их интересов.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что операция против Ирана будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится». Целью ударов по Ирану он назвал «устранение угрозы» для Израиля.

Цена нефти марки Brent мгновенно начала расти и превысила $73 за баррель. Еще вчера она была равна 70 долларам за баррель.

Обострение ситуации связывают с тем, что переговоры между США и Ираном по ядерной программе никак не продвигаются. Министр обороны Ирана ранее предупреждал, что Иран способен атаковать военные базы США в регионе.

«Если начнется война, другая сторона определенно понесет больше потерь, чем мы, и Америка будет вынуждена покинуть регион. Мы нацелимся на все американские базы в регионе без каких-либо раздумий. Буквально на прошлой неделе мы испытали ракету с двухтонной боеголовкой», — говорил министр обороны Ирана на встрече с журналистами.

Подробнее о напряженной ситуации между США и Ираном мы рассказывали отдельно.

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Василина Берёзкина
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Израиль Иран Удар Нефть Трамп
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