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Политика Переговоры России и Украины Зеленский изменил состав своей делегации для встречи в Стамбуле. Кто будет говорить с Россией

Зеленский изменил состав своей делегации для встречи в Стамбуле. Кто будет говорить с Россией

Указ украинский лидер опубликовал 1 июня

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2 комментария
Причины изменений не уточняются | Источник: Zelenskiy / Official / TelegramПричины изменений не уточняются | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Причины изменений не уточняются

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

Владимир Зеленский изменил состав украинской делегации для переговоров 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на указ президента.

Как следует из текста документа, в этот раз в Турцию не поедет начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий.

Кроме того, в делегации появятся три новых члена:

  • Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны;

  • Евгений Острянский — заместитель начальника Генштаба ВСУ;

  • Андрей Фомин — начальник отдела международного права, заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ.

Остальной состав делегации останется прежним. Как и в прошлый раз, в него войдут:

  • Сергей Кислица — первый замглавы МИД;

  • Александр Поклад — зампредседателя СБУ;

  • Олег Луговский — первый зампредседателя СЗРУ;

  • Алексей Шевченко — замначальника Генштаба ВСУ;

  • Вадим Скибицкий — замначальника ГУР МО;

  • Евгений Шинкарев — замначальника штаба командования Воздушных сил;

  • Александр Дьяков — замначальника штаба командования Военно-морских сил;

  • Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;

  • Георгий Кузьмичев — офицер протокола аппарата обеспечения Главнокомандующего ВСУ;

  • Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента Украины.

Возглавит делегацию Украины вновь министр обороны Рустем Умеров.

Встреча России и Украины пройдет 2 июня в Стамбуле. По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, состав делегации останется прежним, а главой снова будет помощник президента РФ Владимир Мединский. Представители РФ уже прилетели в Стамбул.

Также 1 июня стал известен текст украинского меморандума о мирном урегулировании. Ознакомиться с полным содержанием документа можно в нашем материале.

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Комментарии
2
Гость
6 часов
С колбасой договориться не получится. Или испортится, или съедят.
Гость
5 часов
Скажите, почему нелигитимный товарищ распоряжается до сих пор?! Я понимаю, что не факт будет проще договариваться с законными руководителями страны. Но все же...
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