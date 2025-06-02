Зеленский изменил состав своей делегации для встречи в Стамбуле. Кто будет говорить с Россией

Причины изменений не уточняются Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Владимир Зеленский изменил состав украинской делегации для переговоров 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на указ президента.

Как следует из текста документа, в этот раз в Турцию не поедет начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий.

Кроме того, в делегации появятся три новых члена:

Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны;

Евгений Острянский — заместитель начальника Генштаба ВСУ;

Андрей Фомин — начальник отдела международного права, заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ.

Остальной состав делегации останется прежним. Как и в прошлый раз, в него войдут:

Сергей Кислица — первый замглавы МИД;

Александр Поклад — зампредседателя СБУ;

Олег Луговский — первый зампредседателя СЗРУ;

Алексей Шевченко — замначальника Генштаба ВСУ;

Вадим Скибицкий — замначальника ГУР МО;

Евгений Шинкарев — замначальника штаба командования Воздушных сил;

Александр Дьяков — замначальника штаба командования Военно-морских сил;

Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;

Георгий Кузьмичев — офицер протокола аппарата обеспечения Главнокомандующего ВСУ;

Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента Украины.

Возглавит делегацию Украины вновь министр обороны Рустем Умеров.

Встреча России и Украины пройдет 2 июня в Стамбуле. По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, состав делегации останется прежним, а главой снова будет помощник президента РФ Владимир Мединский. Представители РФ уже прилетели в Стамбул.