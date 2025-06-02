Зеленский изменил состав своей делегации для встречи в Стамбуле. Кто будет говорить с Россией

Владимир Зеленский изменил состав украинской делегации для переговоров 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на указ президента.
Как следует из текста документа, в этот раз в Турцию не поедет начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий.
Кроме того, в делегации появятся три новых члена:
Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны;
Евгений Острянский — заместитель начальника Генштаба ВСУ;
Андрей Фомин — начальник отдела международного права, заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ.
Остальной состав делегации останется прежним. Как и в прошлый раз, в него войдут:
Сергей Кислица — первый замглавы МИД;
Александр Поклад — зампредседателя СБУ;
Олег Луговский — первый зампредседателя СЗРУ;
Алексей Шевченко — замначальника Генштаба ВСУ;
Вадим Скибицкий — замначальника ГУР МО;
Евгений Шинкарев — замначальника штаба командования Воздушных сил;
Александр Дьяков — замначальника штаба командования Военно-морских сил;
Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;
Георгий Кузьмичев — офицер протокола аппарата обеспечения Главнокомандующего ВСУ;
Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента Украины.
Возглавит делегацию Украины вновь министр обороны Рустем Умеров.
Встреча России и Украины пройдет 2 июня в Стамбуле. По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, состав делегации останется прежним, а главой снова будет помощник президента РФ Владимир Мединский. Представители РФ уже прилетели в Стамбул.
Также 1 июня стал известен текст украинского меморандума о мирном урегулировании. Ознакомиться с полным содержанием документа можно в нашем материале.