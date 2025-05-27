Лавров ответил на слухи о замене Мединского на переговорах по Украине

Лавров поговорил с главой МИД Турции Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











В Bloomberg появилась информация о том, что США не хотели бы видеть на будущих переговорах по Украине помощника президента Владимира Мединского. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал это сообщение на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и рассказал о других деталях урегулирования конфликта.

«Что касается слухов насчет того, что США хотят поменять российского переговорщика, мы с Соединенными Штатами, в отличие от времен Байдена, нормально общаемся. И если бы Соединенные Штаты хотели нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения в СМИ», — сказал министр.

Новый раунд переговоров может состояться в Турции, отметил Лавров. Страна готова предоставить площадку вновь. По его словам, Москва признательна за готовность турецких коллег продолжать оказывать содействие переговорам и мирному урегулированию в целом. Их успех же напрямую зависит от того, удастся ли устранить первопричины конфликта.

Глава МИД Турции Хакан Фидан и президент РФ Владимир Путин обсудили украинский кризис на встрече 26 мая. Также они договорились продвигать совместные проекты.

Турция выступала площадкой для первых за три года переговоров между Россией и Украиной. Однако понимания по продолжению обсуждения конфликта между Москвой и Киевом нет, уточнил Песков. Ведется закулисный переговорный процесс, но пока никакой конкретики, уточнил источник РИА Новости. Однако глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.