НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

южн.

 756мм 36%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,60
EUR 90,34
Почему не будет звезды в День города
Гид по отдыху в России
История вратаря «Локомотива»
Архитектор о покраске планетария
Ремонт театра за 500 миллионов
Кишечная палочка в масле
Снесли многоквартирный дом
Свалка на кладбище
Политика Переговоры России и Украины Лавров ответил на слухи о замене Мединского на переговорах по Украине

Лавров ответил на слухи о замене Мединского на переговорах по Украине

Новые подробности о грядущей встрече с Киевом

1 738
3 комментария
Лавров поговорил с главой МИД Турции | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUЛавров поговорил с главой МИД Турции | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Лавров поговорил с главой МИД Турции

Источник:
Дмитрий Емельянов / E1.RU

В Bloomberg появилась информация о том, что США не хотели бы видеть на будущих переговорах по Украине помощника президента Владимира Мединского. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал это сообщение на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и рассказал о других деталях урегулирования конфликта.

«Что касается слухов насчет того, что США хотят поменять российского переговорщика, мы с Соединенными Штатами, в отличие от времен Байдена, нормально общаемся. И если бы Соединенные Штаты хотели нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения в СМИ», — сказал министр.

Новый раунд переговоров может состояться в Турции, отметил Лавров. Страна готова предоставить площадку вновь. По его словам, Москва признательна за готовность турецких коллег продолжать оказывать содействие переговорам и мирному урегулированию в целом. Их успех же напрямую зависит от того, удастся ли устранить первопричины конфликта. 

Глава МИД Турции Хакан Фидан и президент РФ Владимир Путин обсудили украинский кризис на встрече 26 мая. Также они договорились продвигать совместные проекты.

Турция выступала площадкой для первых за три года переговоров между Россией и Украиной. Однако понимания по продолжению обсуждения конфликта между Москвой и Киевом нет, уточнил Песков. Ведется закулисный переговорный процесс, но пока никакой конкретики, уточнил источник РИА Новости. Однако глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.

Путин заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом о прекращении огня и возможном будущем мирном договоре. Теперь, по словам Пескова, России и Украине предстоят сложные контакты по выработке единого текста. В российском документе будут определены принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Сергей Лавров Хакан Фидан Переговоры
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
27 мая, 14:09
Нельзя поддаваться на нелепые хотелки США. Нельзя проявлять слабость. Руки прочь от Владимира Мединского. Только председатель Союза писателей России может грамотно провести переговоры. Поэтому его и выбрали для этой цели.
Гость
27 мая, 15:39
Если Мединский им всем там так не нравится, значит он все делает правильно и так как надо для России. Наелись мы уже ваших минсков и т.п. за эти 30 с лишним лет, раньше, впрочем, все было, примерно, также с наглыми рожами западнее наших границ.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Я не сошел с ума». Журналист купил китайское авто — сколько это стоило и какие минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
Голодаем либо доедаем за детьми. 10 привычек, которые не дают нам похудеть
Марина Иванова
Мнение
«Часто задерживаемся и мало платят». Сотрудник ГАИ рассказал о своей зарплате
Анонимный автор
Мнение
Ходит в спа, инвестирует в недвижимость: мать-одиночка зарабатывает 150 тысяч в месяц. Ей хватает?
Екатерина
Мнение
Куда бежать и что делать, если украли велосипед? Грустная колонка журналистки
Мария Лобанова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление