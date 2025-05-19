«Процесс начнется!» Трамп подвел итоги разговора с Владимиром Путиным

Президенты пока не договорились о личной встрече Источник: REUTERS / Leonhard Foeger











Президент США Дональд Трамп вновь созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Это произошло после того, как российская и украинская делегация впервые за три года провели переговоры. В телефонном разговоре Путина и Трампа конфликт на Украине был одной из ключевых тем. О чем еще они общались, читайте в этом материале.

Американский лидер заявил, что тон разговора был отличным. По его словам, после звонка Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта в целом.

«Условия этого будут согласованы между двумя сторонами, как и должно быть, поскольку только они знают детали переговоров, которые не известны никому другому, — отметил президент. — Ватикан, представленный папой римским, выразил заинтересованность в проведении переговоров на своей территории. Пусть процесс начнется!»

Трамп добавил, что Россия заинтересована в масштабной торговле с США после завершения конфликта.

«У России есть колоссальная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства. Ее потенциал безграничен. Точно так же и Украина может значительно выиграть от торговли в процессе восстановления своей страны», — заявил Трамп.