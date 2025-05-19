Что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа: темы и перспективы

К телефонному разговору готовятся Источник: Kremlin.ru











Лидер США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас идет стадия подготовки. Расскажем, что известно о предстоящем общении глав государств.

Трамп анонсировал, что 19 мая проведет разговор с Путиным. Он намерен обсудить две темы — прекращение огня и торговлю, написал президент США в соцсети Truth Social. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор готовится.

Как утверждает американский лидер, его разговор с Путиным запланирован на 10:00 (17:00 мск). После этого он намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем — одновременно с украинским лидером и с некоторыми членами НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Трамп заинтересован и в том, чтобы провести очную встречу с Путиным и начать прямой диалог.

В эфире CBS он отметил, что сейчас представители двух сторон работают над тем, чтобы определить, где именно двум политическим деятелям следует провести встречу.

Как утверждает специальный представитель президента США Стивен Уиткофф, Штаты смогли в определенной мере сблизить позиции России и Украины в разрешении кризиса. По его мнению, телефонный разговор между Трампом и Путиным будет очень успешным и позволит преодолеть затор, возникший в переговорах.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что он, а также лидеры Великобритании, Франции и Польши намерены поговорить с президентом США в преддверии его запланированного разговора с Владимиром Путиным. Он это обсудил с госсекретарем США Марко Рубио в рамках подготовки к беседе двух глав государств.

Как сообщает газета The Washington Post, на Украине растет беспокойство из-за предстоящего разговора Трампа и Путина.

«Зеленский и его ключевые помощники хотят убедиться в том, что Путин и Трамп не поставят [Киев] перед свершившимся фактом, который Украина не сможет принять», — пишет издание.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что готов в любом формате вести диалог с Россией об урегулировании конфликта. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале после встречи с папой римским Львом XIV и поблагодарил его за предложение сделать Ватикан местом переговоров.