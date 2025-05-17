НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

1 м/c,

вос.

 753мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,77
EUR 90,71
Финал плей-офф
Запустят скоростные теплоходы
Продают «Лабаз»
«Ночь музеев» в Ярославле: афиша
Переговоры в Турции
Переговоры в Турции
Платная хоккейная фан-зона
График отключения горячей воды
Новые оценки в школах
Что с баром в центре
Политика Переговоры России и США Дональд Трамп хочет «как можно скорее» встретиться с Путиным. Выбирают время и место

Дональд Трамп хочет «как можно скорее» встретиться с Путиным. Выбирают время и место

Также президенты поговорят по телефону

132
1 комментарий
Трамп хочет обсудить с Путиным Украину | Источник: whitehouse / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Трамп хочет обсудить с Путиным Украину | Источник: whitehouse / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Трамп хочет обсудить с Путиным Украину

Источник:

whitehouse / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

18 мая президент США Дональд Трамп сказал, что хочет встретиться с Владимиром Путиным. Предложение о встрече уже было сделано публично. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио.

«Механика организации такой встречи потребует небольшой работы. Поэтому я не могу сказать, что [именно] планируется в настоящий момент с точки зрения выбора места и даты, но президент хочет это сделать [встретиться с Путиным]. Он хочет сделать это как можно скорее.

Я думаю, что российская сторона также выразила готовность сделать это. Так что сейчас речь идет о том, чтобы собрать всех вместе и определить, где и когда состоится эта встреча и чему она будет посвящена», — цитирует ТАСС слова Рубио.

В тот же день стало известно, что готовится телефонный разговор Путина и Трампа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Возможно, диалог состоится 19 мая — эту дату назвал Трамп.

«Надеюсь, это будет продуктивный день и будет достигнуто прекращение огня», — сказал о будущем телефонном разговоре Трамп. Также 19 мая он позвонит Владимиру Зеленскому и союзникам по НАТО.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Трамп Путин Украина Встреча
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
11 минут
Так я тоже встретиться с путиным.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вижу любой развод за версту»: эксперт рассказал, как спастись от мошенников, охотящихся за «Госуслугами»
Дмитрий Ларионов
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Мнение
«И как это купить»: журналист пытается взять авто в кредит — почему он впадает в уныние
Анатолий Кузнецов
Мнение
Банкир отправилась в далекий Непал — как прошло путешествие в страну, где есть праздник смерти
Екатерина Бурко
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление