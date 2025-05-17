Дональд Трамп хочет «как можно скорее» встретиться с Путиным. Выбирают время и место

Трамп хочет обсудить с Путиным Украину Источник: whitehouse / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)











18 мая президент США Дональд Трамп сказал, что хочет встретиться с Владимиром Путиным. Предложение о встрече уже было сделано публично. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио.

«Механика организации такой встречи потребует небольшой работы. Поэтому я не могу сказать, что [именно] планируется в настоящий момент с точки зрения выбора места и даты, но президент хочет это сделать [встретиться с Путиным]. Он хочет сделать это как можно скорее.

Я думаю, что российская сторона также выразила готовность сделать это. Так что сейчас речь идет о том, чтобы собрать всех вместе и определить, где и когда состоится эта встреча и чему она будет посвящена», — цитирует ТАСС слова Рубио.

В тот же день стало известно, что готовится телефонный разговор Путина и Трампа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Возможно, диалог состоится 19 мая — эту дату назвал Трамп.