Время назначено. Стало известно, когда делегации России и Украины встретятся лицом к лицу

Встреча запланирована на 16 мая Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа











Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что они ожидают украинскую группу с 10 утра 16 мая в Турции. Он добавил, делегация Украины должна прибыть на встречу. Дипломат подчеркнул, что делегация РФ прибыла в Стамбул для прямых двусторонних переговоров с Украиной без предварительных условий.

Источник: МИД России / Telegram

— Мы сегодня уже провели очень плодотворную встречу с Турцией. Объяснили нашу позицию, — отметил Мединский.

Он добавил, что Россия готова к работе с Украиной.

Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации для переговоров с Россией, в нее вошли 12 человек.

Известно, что Россию будут представлять помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин. Президент России Владимир Путин в Стамбул не поехал.