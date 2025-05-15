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Политика Переговоры России и Украины Время назначено. Стало известно, когда делегации России и Украины встретятся лицом к лицу

Время назначено. Стало известно, когда делегации России и Украины встретятся лицом к лицу

Владимир Мединский уточнил, что переговоры проводятся без предварительных условий

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Встреча запланирована на 16 мая | Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиаВстреча запланирована на 16 мая | Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Встреча запланирована на 16 мая

Источник:

изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что они ожидают украинскую группу с 10 утра 16 мая в Турции. Он добавил, делегация Украины должна прибыть на встречу. Дипломат подчеркнул, что делегация РФ прибыла в Стамбул для прямых двусторонних переговоров с Украиной без предварительных условий.

Источник:

МИД России / Telegram

— Мы сегодня уже провели очень плодотворную встречу с Турцией. Объяснили нашу позицию, — отметил Мединский.

Он добавил, что Россия готова к работе с Украиной.

Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации для переговоров с Россией, в нее вошли 12 человек.

Известно, что Россию будут представлять помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин. Президент России Владимир Путин в Стамбул не поехал.

Всё, что происходит в Стамбуле и Анкаре, мы собираем в отдельном материале в режиме реального времени.

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