Время назначено. Стало известно, когда делегации России и Украины встретятся лицом к лицу

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что они ожидают украинскую группу с 10 утра 16 мая в Турции. Он добавил, делегация Украины должна прибыть на встречу. Дипломат подчеркнул, что делегация РФ прибыла в Стамбул для прямых двусторонних переговоров с Украиной без предварительных условий.
— Мы сегодня уже провели очень плодотворную встречу с Турцией. Объяснили нашу позицию, — отметил Мединский.
Он добавил, что Россия готова к работе с Украиной.
Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации для переговоров с Россией, в нее вошли 12 человек.
Известно, что Россию будут представлять помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин. Президент России Владимир Путин в Стамбул не поехал.
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