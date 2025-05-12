Ультиматум отвергнут. Что пишут мировые СМИ о предложении Путина начать прямые переговоры в Стамбуле

Источник: кадр из трансляции РИА Новости











Выступление президента РФ Владимира Путина, в ходе которого он заявил о готовности к прямым переговорам с Украиной «без предварительных условий», мировые СМИ анализируют в контексте прозвучавших ранее предложений Киева и его союзников о 30-дневном перемирии. «Фонтанка» собрала реакции и выводы иностранной прессы.

О готовности к прямым переговорам в Стамбуле без предварительных условий Владимир Путин заявил в ночь на 11 мая. Обсуждение будет проходить с учетом итогов диалога, прерванного в 2022 году, и «реальной ситуации» [на фронте], отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Российское предложение прозвучало на фоне требования Киева и его союзников о «полном прекращении огня» с 12 мая на 30 дней под угрозой введения новых санкций. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам только в случае выполнения этих условий.

Американские СМИ в целом не разделяют оптимизма президента Трампа, который назвал 11 мая «прекрасным днем для России и Украины» и выразил надежду на «новый лучший мир».

«Европейские лидеры давят на Россию, чтобы добиться прекращения огня, но Путин отказывается», — сообщает заголовок The New York Times. В самой статье отмечается, что в ночном обращении российский лидер не стал напрямую комментировать призыв стран Европы к 30-дневному прекращению огня, но, по сути, отверг его, дав понять, что Россия не остановит боевые действия до переговоров 15 мая, если они состоятся. «Конкурирующие предложения Киева и Москвы», вероятно, являются последней попыткой продемонстрировать стремление к миру в ответ на усилия президента Трампа, подчеркивает издание.

The Washington Post обращает внимание на то, что тон Белого дома в отношении России за последнюю неделю изменился. Вице-президент Дж. Д. Вэнс заявил, что Кремль требует «слишком многого», и предупредил, что США выйдут из переговоров, если Россия не продемонстрирует готовность к миру, сообщает газета.

Заголовок Politico утверждает, что «европейские лидеры заручились поддержкой Трампа, чтобы принудить Москву к безоговорочному прекращению огня». В то же время издание отмечает, что президент США в посте в соцсети Truth Social ничего не сказал о телефонном звонке участников «коалиции желающих», собравшихся в Киеве. А один из источников Politico подчеркнул, что американский лидер склонен быстро менять свое мнение.

«Владимир Путин отверг ультиматум о прекращении огня, предложенный европейскими лидерами», — подчеркивает The Guardian. Британское издание также обращает внимание на то, что Белый дом не прокомментировал подробности телефонного разговора с союзниками Киева. Так что пока неясно, взял ли Трамп на себя конкретные обязательства на случай, если Москва откажется от прекращения огня.

The Times также фиксирует отказ Владимира Путина «поддаваться давлению со стороны США, Великобритании и Европы», которые потребовали установить 30-дневное перемирие под угрозой новых санкций.

«Путин хочет поговорить, чтобы ослабить Украину», — делает вывод Frankfurter Allgemeine Zeitung, анализируя предложение президента РФ о прямых переговорах.

Непримиримость двух мирных предложений фиксирует и французская пресса. «Путин предложил начать „прямые“ и „безусловные“ переговоры между Россией и Украиной в четверг в Стамбуле, отвергнув любую возможность установления режима прекращения огня, которого требуют европейские союзники Киева», — сообщает Le Figaro.