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Политика Спецоперация на Украине Зеленский захотел встретиться с Путиным. Трамп поддержал возможные переговоры

Зеленский захотел встретиться с Путиным. Трамп поддержал возможные переговоры

Собрали последние новости о возможном диалоге в Стамбуле

239
6 комментариев
Зеленский настаивает на немедленном прекращении огня | Источник: Владимир Зеленский / TelegramЗеленский настаивает на немедленном прекращении огня | Источник: Владимир Зеленский / Telegram

Зеленский настаивает на немедленном прекращении огня

Источник:

Владимир Зеленский / Telegram

Идею Владимира Путина о возобновлении переговоров в Стамбуле прокомментировали Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Трамп написал, что Путин не хочет соглашения о прекращении огня, но готов к переговорному процессу. По мнению Трампа, Украина не имеет права упустить шанса на переговоры

«Украина должна немедленно согласиться на это», — написал Трамп. Впрочем, также он отметил, что начинает сомневаться в возможности урегулирования конфликта.

Зеленский ответил, что вылетит в Турцию и хочет там встретиться с Владимиром Путиным. При этом Зеленский продолжает настаивать на полном прекращении огня.

«Мы ждем завтра прекращения огня — полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии, — передает слова Зеленского ТАСС. — И буду ждать [президента России Владимира] Путина в четверг в Турции. Лично».

Путин, выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, предложил возобновить прямые переговоры с властями Украины, прерванные ими в 2022 году. Это были бы переговоры без предварительных условий. Диалог может начаться 15 мая в Стамбуле.

Ранее Зеленский уже ответил на предложение о переговорах с Россией, но выставил свои условия.

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Зеленский Трамп Владимир Зеленский Переговоры Турция
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Комментарии
6
Гость
46 минут
А зачем нам переговоры с какой-то фашистской бандой? Они же запретили самим себе вести с нами переговоры. И потом, где их полномочия? Они же просроченные. Бить гадов в хвост и гриву! Никаких разговоров.
Гость
53 минуты
между прочим, рука у Зеленского тяжёлая....
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