Зеленский пригрозил мировым лидерам, которые собрались на парад Победы в Москве

Зеленский не собирается идти на перемирие Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказывается от перемирия с Россией на 9 Мая и подчеркнул, что не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые решили приехать на парад в Москве.

«Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 Мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем», — сказал Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Он подчеркнул, что не рекомендует посещать Россию.

Ранее Зеленский уже намекал на возможные диверсии со стороны Украины. Он заявлял, что в Москве якобы «правильно переживают» из-за парада к 80-летию Победы.

Президент России Владимир Путин объявил временное перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая. Президент считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. Однако нарушение договоренностей вынудит Россию дать «адекватный и эффективный ответ».