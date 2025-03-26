«С традиционными ценностями». В правительстве придумали, как заставить россиян рожать больше — что не понравилось демографу

За повышение рождаемости в России взялись чиновники высшего эшелона власти Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Российское правительство из года в год бьется за повышение рождаемости. На этот раз министры во главе с Мишустиным разработали новую демографическую стратегию. Но, как заявил демограф Алексей Ракша, документ не предлагает ничего конкретного. По его словам, мы в очередной раз наблюдаем «пафосное бла-бла на серьезных щах, а по сути, профанацию и дискредитацию пронатализма (политика поощрения роста рождаемости. — Прим. ред.)».

Это рамочный документ за всё хорошее и против всего плохого, с модным и обязательным упоминанием традиционных ценностей. Алексей Ракша демограф

Эксперт уверен, что повысить рождаемость с помощью идеологии не получится. За основу Стратегии чиновники взяли нацпроект «Семья», который просто описывает существующие меры, считает Ракша.

«Все ассигнования уже были запланированы на годы вперед, ничего нового в существенном размере не появилось. Выделение половине регионов суммарно 75 миллиардов рублей — жалкие копейки», — комментирует демограф.

В правительстве же говорят, что их стратегия нацелена на «сохранение населения». Она рассчитана на два этапа до 2036 года. Подробности — в материале MSK1.RU.

Какие идеологические меры предлагает стратегия

Инициатива должна будет помочь повысить рождаемость, улучшить здоровье матерей, отцов и детей. Еще одна цель — укрепить институт брака через продвижение традиционных ценностей и противодействие «деструктивным идеологиям».

Редакция ознакомилась с документом и выбрала стоящие внимания формулировки. Так, для укрепления института семьи власти предлагают:

формировать «репродуктивные установки населения на рождение детей и многодетность»;

преимущественно использовать образ многодетной семьи в рекламе;

расширять программы психологического сопровождения семей, чтобы предотвращать разводы;

готовить молодежь к созданию семьи в рамках образовательных программ;

развивать «качественный позитивный контент» для семей с детьми;

ввести общественные награды для многодетных родителей и многовнуковых дедушек и бабушек.

Для формирования у граждан мотивации к здоровому образу жизни:

пропагандировать здоровый образ жизни;

формировать новую модель наблюдения граждан с риском хронических болезней;

углублять коррекцию рационов питания россиян;

усилить контроль за потреблением детьми алкоголя и психотропных веществ;

развивать профилактику суицида среди детей и молодежи.

Для социальной адаптации мигрантов:

помогать переселяться соотечественникам из-за рубежа;

привлекать в РФ иностранцев, разделяющих российские ценности и пострадавших от политики недружественных стран;

расширять программы студенческого обмена;

совершенствовать адаптацию детей мигрантов в процессе образования;

привлекать высококвалифицированных иностранцев, чтобы они создавали семьи и рожали детей.

Какие материальные меры предлагает стратегия

Для охраны материнского, отцовского и детского здоровья:

расширять сети женских консультаций, модернизировать перинатальные центры и детские больницы;

повышать доступность медпомощи для женщин по месту жительства;

по-новому консультировать женщин, размышляющих, сохранять ли беременность;

совершенствовать скрининговые программы для беременных женщин и детей всех возрастов;

развивать программы наблюдения, реабилитации и психологической поддержки женщин после родов;

совершенствовать методы лечения бесплодия.

Для поддержки семей с детьми:

совершенствовать распределение средств маткапитала;

вручать новорожденным подарочные наборы;

расширять пункты проката предметов первой необходимости;

развивать производство детского питания;

совершенствовать условия, по которым семьи получают единое пособие;

обеспечить граждан с двумя и более детьми ежегодной выплатой.

Для помощи россиянам совмещать семью и профессиональную реализацию:

создавать условия для студенческих семей, развивать в образовательных организациях инфраструктуры комнат матери и ребенка;

расширять условия для студентов с детьми в общежитиях;

распространять гибкий график и дистанционную работу для беременных женщин;

развивать семейно ориентированные услуги и сервисы.

Для помощи семьям в особых жизненных ситуациях:

сопровождать беременных в состоянии репродуктивного выбора, чтобы снижать количество абортов;

сопровождать семьи участников СВО и иных боевых действий;

развивать кризисные центры для беременных женщин;

совершенствовать системы поддержки семей, взявших на воспитание детей-сирот.

Правительство России утвердило демографическую Стратегию до 2036 года Источник: Правительство России











Что с демографией сейчас

В новой стратегии от правительства говорится, что Россия проходит этап демографического перехода, во время которого люди рожают меньше, а в брак вступают всё позже. По данным Федеральной службы государственной статистики, естественная убыль населения в стране идет с 2017 года. Всего в России проживает 146 миллионов человек (без учета новых регионов), и к 2036 году их станет меньше — 141 миллион человек.

Демограф Ракша ставит под сомнение эти данные. По его подсчетам, в реальности населения меньше и сокращается оно быстрее.

— По моим оценкам, «нарисовано» около 6 миллионов постоянного населения. По совпадению это примерно соответствует количеству временно находящихся на территории РФ. Фактически за постоянное население выдают наличное. Но лишь в плане общей численности, а не структуры, — говорит он.

Рождаемость в стране падает из-за демографических волн после Великой Отечественной войны и экономического кризиса 1990-х, отмечают авторы Стратегии. Кроме того, меняются ценности молодых россиян: сейчас они предпочитают состояться профессионально и лишь потом создавать семью.

Новая Стратегия ориентирована на достижение 13 показателей. К примеру, ожидаемая продолжительность жизни к 2030 году должна составить 78 лет, а к 2036-му — 81 год. Младенческая смертность по плану к 2030 году будет не более 3,9 случая на 1000 детей, а к 2036 году — 3,7 случая (в 2024-м — 3,9). Суммарный коэффициент рождаемости к 2030 году составит не менее 1,6 ребенка на женщину, к 2036-му — не менее 1,8 (в 2024-м — 1,4).

Ракша сомневается в успехе программы. По его мнению, денег выделяют недостаточно и «в основном не на то», иначе бы коэффициента рождаемости 1,6 уже давно достигли.

Сокращение числа абортов, на которое указывают в стратегии, тоже происходит не благодаря «мерам, направленным на профилактику», говорит демограф. Люди попросту стали лучше разбираться в контрацепции и вести себя осознанно.

Что еще делают власти для улучшения демографической ситуации

24 марта губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что уже более 40 субъектов России решили выплачивать деньги беременным школьницам. Столичный депздрав поступил «креативно» и «наехал» на бездетных жительниц Москвы. «Как дела, пока не родила?» — появился баннер на Кутузовском проспекте.

В России продолжают ограничивать возможность прервать беременность. В нескольких десятках регионов принят закон против «склонения к абортам». Жительницам Вологодской области госбольницы вовсе стали отказывать в процедуре, с этим разбирается прокуратура.

В ноябре 2024 года в РФ приняли закон о запрете пропаганды чайлдфри: за публичные заявления про отказ от деторождения теперь штрафуют.

Поможет ли новая стратегия поднять рождаемость? Да, это очень важный документ Нет, у людей нет денег на детей Такие вопросы нельзя решать в кабинетах У меня есть особое мнение, напишу его в комментариях