Закончились переговоры России и США по Украине. Что дипломаты обсуждали 12 часов подряд

Кадры из The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где шли переговоры Источник: МИД России / Telegram.com

В Эр-Рияде завершились переговоры делегаций России и США. Они обсуждали прекращение огня на Украине.

Переговоры начались приблизительно в 10:15 (мск) и длились около 12 часов. Они проходили в закрытом формате, журналистов не допустили на встречу. Дипломаты не стали общаться с прессой и после переговоров.

Совместное заявление России и США опубликуют 25 марта. Об этом сообщил источник РИА Новости. Тем не менее есть информация, которая известна уже сейчас.

Дональд Трамп заявил, что на встрече обсуждали вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС Украины. По его словам, возможно, что АЭС возьмут под контроль американцы. Также Трамп сообщил журналистам, что США в тот же день договорились с Украиной о сделке по редкоземельным металлам.

«Вскоре подпишем», — цитирует Трампа РИА Новости.

Представитель Госдепа США добавила, что делегации обсуждали мораторий на удары в Черном море. По словам Тэмми Брюс, такой мораторий стал бы шагом на пути к полному прекращению огня.

«Есть одна вещь, над которой мы работаем, — это прекращение огня. Мне нечего сказать, что будет после прекращения огня… и мы близки к этому. Вот что поражает — мы никогда еще не были ближе, находясь всего на расстоянии вздоха от прекращения огня», — сказала Брюс.

У представителей России, по словам источника, после переговоров был «хороший настрой». Делегация уже покинула территорию отеля, где шли встречи.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что от переговоров пока не стоит ждать прорывов.

«Работа идет за закрытыми дверями. Нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идет по ряду направлений. Это одно из них», — сказала она.