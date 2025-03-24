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Политика Переговоры России и США Закончились переговоры России и США по Украине. Что дипломаты обсуждали 12 часов подряд

Закончились переговоры России и США по Украине. Что дипломаты обсуждали 12 часов подряд

Главной темой было прекращение огня

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8 комментариев

Кадры из The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где шли переговоры

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В Эр-Рияде завершились переговоры делегаций России и США. Они обсуждали прекращение огня на Украине.

Переговоры начались приблизительно в 10:15 (мск) и длились около 12 часов. Они проходили в закрытом формате, журналистов не допустили на встречу. Дипломаты не стали общаться с прессой и после переговоров.

Совместное заявление России и США опубликуют 25 марта. Об этом сообщил источник РИА Новости. Тем не менее есть информация, которая известна уже сейчас.

Дональд Трамп заявил, что на встрече обсуждали вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС Украины. По его словам, возможно, что АЭС возьмут под контроль американцы. Также Трамп сообщил журналистам, что США в тот же день договорились с Украиной о сделке по редкоземельным металлам.

«Вскоре подпишем», — цитирует Трампа РИА Новости.

Представитель Госдепа США добавила, что делегации обсуждали мораторий на удары в Черном море. По словам Тэмми Брюс, такой мораторий стал бы шагом на пути к полному прекращению огня.

«Есть одна вещь, над которой мы работаем, — это прекращение огня. Мне нечего сказать, что будет после прекращения огня… и мы близки к этому. Вот что поражает — мы никогда еще не были ближе, находясь всего на расстоянии вздоха от прекращения огня», — сказала Брюс.

У представителей России, по словам источника, после переговоров был «хороший настрой». Делегация уже покинула территорию отеля, где шли встречи.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что от переговоров пока не стоит ждать прорывов.

«Работа идет за закрытыми дверями. Нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идет по ряду направлений. Это одно из них», — сказала она.

По данным газеты New York Times, украинская делегация может в понедельник провести дополнительные дискуссии с американской стороной в Саудовской Аравии. Всё будет зависеть от результатов идущих консультаций с Россией. Предыдущие консультации Киева прошли накануне, 23 марта. По словам украинского министра обороны Рустема Умерова, они касались защиты энергообъектов и критической инфраструктуры.

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Комментарии
8
280808018
25 марта, 11:55
Раньше во всём был виноват байден, а теперь трамп
Гость
25 марта, 09:12
..через 30 лет " новая история" ( замена социализма на капитализм ) заканчивается дележкой с амеркапиталистами соседней б.УССР...где американцы ,а где Украина...это если бы мы при Сталине делилы бы с американцами их соседнюю Канаду...для сравнения ..дошло?
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