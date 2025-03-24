В Саудовской Аравии готовятся к началу переговоров России и США: всё, что нужно о них знать

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет новый раунд переговоров между Россией и США. Это уже третья встреча делегации, касающаяся урегулирования конфликта на Украине. Расскажем, что известно о предстоящей беседе.
Когда и где пройдет встреча
Представители США и России вновь встретятся в столице Саудовской Аравии. По предварительной информации, переговоры начнутся в 10:00 (мск).
Кто будет участвовать в переговорах
Россию на встрече представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
В состав американской делегации, по некоторым данным, войдут директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца. По другой информации, Штаты представят помощник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Лидеры стран пока не участвуют в личных встречах.
Что будут обсуждать
Главной темой переговоров станет так называемая Черноморская инициатива. Она касается безопасности судоходства. Также стороны обговорят детали прекращения огня на Украине. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.
Уолц 23 марта раскрыл, как именно планируется прийти к миру. После прекращения огня в Черном море будет обсуждаться «линия контроля, которая является фактической линией боевого соприкосновения». Здесь будет важно договориться о механизмах проверки соблюдения режима прекращения огня, включая миротворцев и заморозки этих линий на текущем месте. Территориальный вопрос также не останется без ответа.
«И затем, конечно, более широкий и постоянный мир, который будет своего рода обсуждением территории [в обмен] на постоянный и долгосрочный мир, о чём украинцы склонны говорить или говорили как о гарантиях безопасности», — заявил Уолтц в интервью телеканалу CBS.
Как прошла встреча с Украиной
Вечером 23 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций США и Украины, в которых приняли участие украинский министр обороны Рустем Умеров, заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, а также представители вооруженных сил и специалисты по энергетике. Участники обсудили детали 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам, а также вопросы безопасности судоходства в Черном море, что потом планируется обговорить и с РФ. При этом украинская сторона отказалась прокомментировать итоги встречи.