В Саудовской Аравии готовятся к началу переговоров России и США: всё, что нужно о них знать

Стороны стремятся к прекращению огня Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет новый раунд переговоров между Россией и США. Это уже третья встреча делегации, касающаяся урегулирования конфликта на Украине. Расскажем, что известно о предстоящей беседе.

Когда и где пройдет встреча

Представители США и России вновь встретятся в столице Саудовской Аравии. По предварительной информации, переговоры начнутся в 10:00 (мск).

Кто будет участвовать в переговорах

Россию на встрече представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

В состав американской делегации, по некоторым данным, войдут директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца. По другой информации, Штаты представят помощник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Лидеры стран пока не участвуют в личных встречах.

Что будут обсуждать

Главной темой переговоров станет так называемая Черноморская инициатива. Она касается безопасности судоходства. Также стороны обговорят детали прекращения огня на Украине. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.

Уолц 23 марта раскрыл, как именно планируется прийти к миру. После прекращения огня в Черном море будет обсуждаться «линия контроля, которая является фактической линией боевого соприкосновения». Здесь будет важно договориться о механизмах проверки соблюдения режима прекращения огня, включая миротворцев и заморозки этих линий на текущем месте. Территориальный вопрос также не останется без ответа.

«И затем, конечно, более широкий и постоянный мир, который будет своего рода обсуждением территории [в обмен] на постоянный и долгосрочный мир, о чём украинцы склонны говорить или говорили как о гарантиях безопасности», — заявил Уолтц в интервью телеканалу CBS.

Как прошла встреча с Украиной