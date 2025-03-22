Уиткофф анонсировал встречу Трампа с Путиным и рассказал, какой сигнал получил российский президент от американского лидера

Уиткофф выразил свое восхищение после встречи с президентом России Источник: AP Photo / Evan Vucci











Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф рассказал, что встреча лидеров двух держав может состояться в ближайшее время. Детали переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа он раскрыл в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Я думаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев», — заявил спецпосланник Трампа.

Еще Уиткофф рассказал, что президент России передал своему американскому коллеге. По его словам, Путин заказал ведущему российскому художнику прекрасный портрет президента США Трампа и передал его Уиткоффу с просьбой доставить этот портрет американскому коллеге. Трамп уже получил презент от Путина.

Уиткофф выразил свое восхищение после встречи с президентом России и отметил его доброжелательность и гостеприимство. Он также подчеркнул, что при администрации Трампа США добились значительного прогресса в переговорах с Россией.

Президент Трамп, в свою очередь, отправил сигнал президенту Путину, выразив желание возобновить двусторонние отношения и стать великими лидерами, способными разрешить конфликт на Украине. В интервью Такеру Карлсону Уиткофф подчеркнул, что Вашингтон верит обещаниям российской стороны.