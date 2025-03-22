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Политика Переговоры России и США Уиткофф анонсировал встречу Трампа с Путиным и рассказал, какой сигнал получил российский президент от американского лидера

Уиткофф анонсировал встречу Трампа с Путиным и рассказал, какой сигнал получил российский президент от американского лидера

Спецпосланник президента США поделился и тем, что Путин передал Трампу

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3 комментария
Уиткофф выразил свое восхищение после встречи с президентом России | Источник: AP Photo / Evan VucciУиткофф выразил свое восхищение после встречи с президентом России | Источник: AP Photo / Evan Vucci

Уиткофф выразил свое восхищение после встречи с президентом России

Источник:

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф рассказал, что встреча лидеров двух держав может состояться в ближайшее время. Детали переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа он раскрыл в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Я думаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев», — заявил спецпосланник Трампа.

Еще Уиткофф рассказал, что президент России передал своему американскому коллеге. По его словам, Путин заказал ведущему российскому художнику прекрасный портрет президента США Трампа и передал его Уиткоффу с просьбой доставить этот портрет американскому коллеге. Трамп уже получил презент от Путина.

Уиткофф выразил свое восхищение после встречи с президентом России и отметил его доброжелательность и гостеприимство. Он также подчеркнул, что при администрации Трампа США добились значительного прогресса в переговорах с Россией.

Президент Трамп, в свою очередь, отправил сигнал президенту Путину, выразив желание возобновить двусторонние отношения и стать великими лидерами, способными разрешить конфликт на Украине. В интервью Такеру Карлсону Уиткофф подчеркнул, что Вашингтон верит обещаниям российской стороны.

Отметим, что телефонный разговор лидеров двух держав состоялся 18 марта. Президенты обсуждали урегулирование конфликта на Украине. Мы фиксировали все детали переговоров и вели онлайн.

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Переговоры США Россия Владимир Путин Дональд Трамп
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Комментарии
3
Гость
4 часа
Таврический молится о своём друге и желает чтобы американцы жили как мы - стабильно и несменяемо по плану
Гость
3 часа
.. ..мы уже обманывали Вас не раз...не два. ..не три ...и не четыре ...система сбой не давала. ..идете сюда ..родные...
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