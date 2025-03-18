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Политика Переговоры России и США Трамп сделал заявление после разговора с Путиным и раскрыл, при каком условии конфликта бы не случилось

Трамп сделал заявление после разговора с Путиным и раскрыл, при каком условии конфликта бы не случилось

Лидер США остался доволен проведенной беседой

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12 комментариев
По словам Трампа, урегулирование конфликта идет в полную силу | Источник: The White HouseПо словам Трампа, урегулирование конфликта идет в полную силу | Источник: The White House

По словам Трампа, урегулирование конфликта идет в полную силу

Источник:

Президент США Дональд Трамп высказался о телефонном разговоре с Владимиром Путиным. В своей соцсети Truth Social он назвал беседу «очень хорошей и продуктивной».

«Мы будем работать быстро, чтобы добиться полного прекращения огня и в конечном итоге конца этого ужасного конфликта между Россией и Украиной. Этот конфликт никогда бы не начался, если бы я был президентом!» — заявил Трамп.

Он отметил, что и Путин, и Зеленский выступают за прекращение конфликта. С президентом России Трамп обсудил «многие элементы договора о мире». Процесс урегулирования конфликта, по его словам, идет в полную силу.

Почитайте также заявления Кремля и Белого дома о прошедших переговорах. Политики обсудили 30-дневное перемирие на Украине и нормализацию отношений между Россией и США. Вместе с тем Путин заявил о предстоящем обмене пленными.

Мы разбирались, что произойдет с валютным курсом на фоне переговоров. Эксперты объяснили, стоит ли сейчас закупаться долларом.

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Дональд Трамп Владимир Путин Телефонный звонок Переговоры Конфликт на Украине
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Комментарии
12
280808018
23 часа
как не работает Ютуб так все и осталось! стыдно патриотики
Гость
14 часов
.. денацификация Украины уже не обязательна...?.. денацификация ( дебандеризация) Украины возможно лишь в одном случае: возвращение социализма на Украину и советской власти. ..других способов не существует..поэтому пообещали невыполнимое.. ..и постепенно " тема" сливается ..
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