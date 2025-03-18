Трамп сделал заявление после разговора с Путиным и раскрыл, при каком условии конфликта бы не случилось

По словам Трампа, урегулирование конфликта идет в полную силу Источник: The White House











Президент США Дональд Трамп высказался о телефонном разговоре с Владимиром Путиным. В своей соцсети Truth Social он назвал беседу «очень хорошей и продуктивной».

«Мы будем работать быстро, чтобы добиться полного прекращения огня и в конечном итоге конца этого ужасного конфликта между Россией и Украиной. Этот конфликт никогда бы не начался, если бы я был президентом!» — заявил Трамп.

Он отметил, что и Путин, и Зеленский выступают за прекращение конфликта. С президентом России Трамп обсудил «многие элементы договора о мире». Процесс урегулирования конфликта, по его словам, идет в полную силу.

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