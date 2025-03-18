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Политика Переговоры России и США «Отмечены серьезные риски». Путин и Трамп обсудили 30-дневное перемирие на Украине

«Отмечены серьезные риски». Путин и Трамп обсудили 30-дневное перемирие на Украине

Президент России назвал главное условие для разрешения конфликта

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Владимир Путин не согласился на длительное перемирие, но пошел на прекращение огня по энергообъектам | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВладимир Путин не согласился на длительное перемирие, но пошел на прекращение огня по энергообъектам | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Путин не согласился на длительное перемирие, но пошел на прекращение огня по энергообъектам

Источник:

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп вечером 18 марта провели телефонный разговор, в котором обсудили возможное 30-дневное перемирие между Россией и Украиной. Заявление приводит пресс-служба Кремля.

В тексте отмечается, что Москва обозначила несколько существенных моментов, которые касаются контроля за обсуждаемым прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения. Также указывалось на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и обеспечения ВСУ оружием.

«Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву», — добавили в Кремле.

Российская сторона отметила серьезные риски на фоне недоговороспособности Киева, который не раз саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Также Москва указала на преступления террористического характера, которые ВСУ совершили в отношении населения Курской области.

Однако Россия согласна отказаться на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. После такого предложения Трампа Владимир Путин сразу отдал соответствующий приказ военным.

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Переговоры Путина и Трампа Владимир Путин Дональд Трамп
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