«Отмечены серьезные риски». Путин и Трамп обсудили 30-дневное перемирие на Украине

Владимир Путин не согласился на длительное перемирие, но пошел на прекращение огня по энергообъектам Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп вечером 18 марта провели телефонный разговор, в котором обсудили возможное 30-дневное перемирие между Россией и Украиной. Заявление приводит пресс-служба Кремля.

В тексте отмечается, что Москва обозначила несколько существенных моментов, которые касаются контроля за обсуждаемым прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения. Также указывалось на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и обеспечения ВСУ оружием.

«Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву», — добавили в Кремле.

Российская сторона отметила серьезные риски на фоне недоговороспособности Киева, который не раз саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Также Москва указала на преступления террористического характера, которые ВСУ совершили в отношении населения Курской области.