«Отмечены серьезные риски». Путин и Трамп обсудили 30-дневное перемирие на Украине

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп вечером 18 марта провели телефонный разговор, в котором обсудили возможное 30-дневное перемирие между Россией и Украиной. Заявление приводит пресс-служба Кремля.
В тексте отмечается, что Москва обозначила несколько существенных моментов, которые касаются контроля за обсуждаемым прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения. Также указывалось на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и обеспечения ВСУ оружием.
«Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву», — добавили в Кремле.
Российская сторона отметила серьезные риски на фоне недоговороспособности Киева, который не раз саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Также Москва указала на преступления террористического характера, которые ВСУ совершили в отношении населения Курской области.
Однако Россия согласна отказаться на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. После такого предложения Трампа Владимир Путин сразу отдал соответствующий приказ военным.