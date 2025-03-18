Смогут ли добиться мира на Украине? О чем будут говорить Трамп с Путиным и что может пойти не так

Дональд Трамп и Владимир Путин поговорят по телефону о ситуации на Украине Источник: The White House, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Сегодня, 18 марта должны состояться телефонные переговоры между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным. Предполагается, что речь пойдет об Украине и связанных с военным конфликтом темах.

— Главный пункт этих переговоров: «Сможет ли Трамп забрать Зеленского на себя», который на сегодняшний день — человек Лондона и Брюсселя, — полагает публицист-американист Владимир Можегов. — Зеленский подпишет всё, что будет диктовать Трамп. При этом Украина останется независимой страной, но под патронажем Трампа. Это устроит всех: и Америку, которая получит редкоземельные металлы, и Россию, и даже Украину. Не устроит это только Лондон и Брюссель.

При этом не у всех политологов есть уверенность, что Трамп с Путиным легко договорятся. Тем более по телефону.

— Вряд ли в ходе телефонного переговора можно о чем-то договориться. Можно лишь какие-то вопросы донести друг для друга, — считает эксперт Ассоциации независимых военных политологов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. — Россия намерена получить те территории, где провела референдумы. Я уверен, что Путин сумеет это всё объяснить, но как это всё «прокрутит» Трамп.

Эксперт полагает, что телефонный разговор послужит поводом для проведения личной встречи. Но и то не факт.

— Трамп проявляет инициативу, значит, он правда хочет какого-то мира, — говорит Перенджиев. — Но нам не нужен любой мир. Нам нужен железобетонный мир, а не какое-то перемирие. Россия пойдет на это только после того, как украинцы уйдут с территорий, которые она считает своими, а американцы прекратят поставки оружия и обучение украинских военных. Если в телефонном разговоре Трамп не пообещает это, то, может, Путин и не будет с ним встречаться. Для этого он и затевал спецоперацию.

Но многие полагают, что американский президент уже всё продумал и знает, что предложить Путину, чтобы тот согласился на его условия. И знает не просто, как урегулировать конфликт, а решить проблему надолго.

— Трамп пришел не на год, а как минимум на четыре, — уточнил Можегов. — И если он заберет Зеленского под себя, то Украина станет для России комплементарным соседом. Совсем другая история была бы, если бы туда пришла НАТО.

Сам Дональд Трамп тоже заявляет, что его цель — завершить военный конфликт и добиться мира на Украине.

— Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этому. Может быть, и нет. Может быть, сможем. Но я думаю, что у нас есть очень хороший шанс, — заявил на днях президент США.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что этот телефонный разговор важен как для России, так и для США.

Сможет ли Дональд Трамп положить конец военному конфликту на Украине? Да Нет

13 марта в России уже побывал спецпосланник США Стив Уиткофф. Тогда пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объясняла, что он прибыл в Москву с целью склонить российскую сторону к подписанию соглашения о прекращении огня на Украине.