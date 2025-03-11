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Политика Переговоры России и США США провели переговоры с Украиной. Зеленский согласился немедленно прекратить огонь

США провели переговоры с Украиной. Зеленский согласился немедленно прекратить огонь

Новый раунд переговоров прошел в Саудовской Аравии

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24 комментария
Недавно США остановили всю военную помощь Украине | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram Недавно США остановили всю военную помощь Украине | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Недавно США остановили всю военную помощь Украине

Источник:

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По их итогам Украина согласилась временно прекратить огонь, а США возобновили всю военную помощь Киеву.

Reuters пишет, что помощь США возобновляют немедленно. Это касается и обмена разведданными.

Украина приняла предложение США о введении временного, 30-дневного режима прекращения огня. Как сообщают украинские власти, по взаимному согласию сторон он сможет быть продлен. Для введения режима необходимо, чтобы на прекращение огня согласилась и Россия.

«Соединенные Штаты доведут до ведома России, что взаимность со стороны России будет ключом к достижению мира», — передает ТАСС текст украинской стороны.

Также США и Украина договорились как можно быстрее заключить соглашение по полезным ископаемым. Власти США считают переговоры «позитивными и продуктивными», Украина, по их мнению, показала настрой на мирное урегулирование.

«Новости, которые мы получали с этой встречи в течение дня и о которых был проинформирован президент [США Дональд Трамп], положительные. Эта встреча была продуктивной», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Всего переговоры длились около 9 часов. Теперь власти США собираются по нескольким каналам передать России предложения о режиме прекращения огня. Российская сторона пока официально не комментировала новости.

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