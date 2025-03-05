США прекратили передавать разведданные Украине для ударов вглубь РФ: что это значит

Разведданные Киев теперь не получает не только от США, но и от Британии Источник: Shutterstock











В США решили не делиться разведданными с Украиной, которые помогали ВСУ наносить удары вглубь России. Об этом заявил глава ЦРУ. Однако Вашингтон продолжает передавать информацию о России и Украине Лондону и другим ближайшим союзникам.

Financial Times отмечает, что это взаимодействие способствовало успешным атакам Киева на военные объекты России. Информацию о временном прекращении передачи разведданных подтвердил директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф, передает журналистка Fox News Джеки Хайнрич в социальной сети X.

Она подчеркнула, что это решение Вашингтон принял, чтобы «обеспечить мир во всём мире». Разведданные Киев теперь не получает не только от США, но и от Британии. По информации газеты Daily Mail, Вашингтон запретил Британии предоставлять Киеву американские разведывательные данные.

А вот Sky News отмечает, что решение США носит избирательный характер, но из-за этого ВСУ лишились возможности отправлять дроны вглубь РФ.