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Политика Спецоперация на Украине США прекратили передавать разведданные Украине для ударов вглубь РФ: что это значит

США прекратили передавать разведданные Украине для ударов вглубь РФ: что это значит

Это взаимодействие способствовало успешным атакам Киева на военные объекты России

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Разведданные Киев теперь не получает не только от США, но и от Британии | Источник: ShutterstockРазведданные Киев теперь не получает не только от США, но и от Британии | Источник: Shutterstock

Разведданные Киев теперь не получает не только от США, но и от Британии

Источник:

В США решили не делиться разведданными с Украиной, которые помогали ВСУ наносить удары вглубь России. Об этом заявил глава ЦРУ. Однако Вашингтон продолжает передавать информацию о России и Украине Лондону и другим ближайшим союзникам.

Financial Times отмечает, что это взаимодействие способствовало успешным атакам Киева на военные объекты России. Информацию о временном прекращении передачи разведданных подтвердил директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф, передает журналистка Fox News Джеки Хайнрич в социальной сети X.

Она подчеркнула, что это решение Вашингтон принял, чтобы «обеспечить мир во всём мире». Разведданные Киев теперь не получает не только от США, но и от Британии. По информации газеты Daily Mail, Вашингтон запретил Британии предоставлять Киеву американские разведывательные данные.

А вот Sky News отмечает, что решение США носит избирательный характер, но из-за этого ВСУ лишились возможности отправлять дроны вглубь РФ.

Поставки британской дальнобойной ракеты Киеву начались в мае 2023 года. За полгода Украина получила более 200 Storm Shadow и Scalp. Однако одно из условий, которые ставил Запад, — не использовать их по территории России. В ноябре 2024 года США сняли вето на их использование по российским регионам, и Украина нанесла удары по территории России дальнобойными ракетами британского и американского производства. Подробнее об этом мы рассказывали в материале.

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Спецоперация Оружие Разведка США Украина
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