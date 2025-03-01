«Раскол между США и Европой усилится». Политолог — о скандале Трампа и Зеленского

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Невиданная в мировой политической истории взбучка, устроенная в прямом эфире из Белого дома Дональдом Трампом, ударит не столько по репутации Владимира Зеленского, сколько по отношениям США и Европы — рассказал «Фонтанке» политолог Сергей Марков, к которому наши коллеги обратились с просьбой прояснить, что на самом деле произошло вечером 28 февраля в Нью-Йорке, как это всё понимать и каковы будут последствия этого беспрецедентного скандала.

— Первый вопрос: что это, собственно говоря, было? Что вы как политолог увидели на кадрах из Белого дома, которые сейчас облетели весь мир?

— Фактически мы видели, что во время визита Зеленского президент Трамп и вице-президент Вэнс устроили ему жесткую выволочку. В дипломатической форме, хотя и очень жестко.

Связано это с тем, что они полагают, что Зеленский хочет войны и никакого компромисса с Путиным. А Трамп хочет, чтобы на Украине был мир, а для этого — компромисс с Путиным.

В ответ на это Зеленский не стал, как ученик, выслушивать это, а стал им возражать, причем стал делать это в хамской форме. Он фактически провоцировал Трампа и проявлял неуважение в высокой степени. В результате получились переговоры между лидерами двух государств, которых никогда в этом кабинете президента США не было за все десятилетия, даже столетия.

Вот что это по факту было.

— Каковы могут быть последствия этой встречи?

— Ну, по всей видимости, США будут сокращать финансирование и свое участие [в противостоянии] на Украине существенно более быстрыми темпами.

Второе, по всей видимости, могут начаться какие-то коррупционные расследования в отношении Зеленского и его команды для того, чтобы их прижать жестко.

В-третьих, я подозреваю, что именно в эти минуты лидеры европейских стран созваниваются друг с другом и обсуждают, что делать.

Еще одно последствие — это, безусловно, увеличение раскола между США и Европой, поскольку большинство европейских лидеров в этой ситуации поддержали Зеленского публично в течение двух часов где-то, хотя сделали это в достаточно мягкой форме. Они не говорили, что Зеленский прав, они говорили, что Украина права и что Украина — жертва. И поэтому Украину не надо критиковать. Но, так или иначе, они поддержали Зеленского, поэтому раскол между США и Европой усилится.

Еще одно последствие. Огромное количество людей во всём мире сделали теперь прямой вывод о том, что в этом конфликте виновата, по всей видимости, не только Россия. Либо вина на обеих сторонах, либо просто прямо виновата Украина.

— Почему всё это случилось так, как случилось?

— Первая версия — психическая неадекватность Зеленского. Он находится в стрессе три года. Он находится в политическом кризисе, в связи с позицией новой администрации Трампа. Находится в психологическом кризисе. И в этих условиях, по всей видимости, просто Зеленский потерял адекватность чисто психическую.

Вторая версия — что Зеленский потерял политическую адекватность. Это связано с тем, что все эти три года его только хвалят. Он говорит любую ложь, а все вокруг провозглашают, что это правда, во всех европейских странах. По сути дела, Зеленский [скажет какую-нибудь глупость], а ему в ответ лавина аплодисментов, овация. Вполне естественно, что человек потерял политическую адекватность в результате этого.

Третья версия, что это не провал Зеленского, а что это Зеленский реализует хитрый план врагов Трампа, прежде всего лидеров Евросоюза, Франции, Германии, Британии против Трампа. Что это часть этого какого-то хитрого плана. В чём конкретно может состоять этот план, мы пока не знаем. Но мы видим, что практически все европейские лидеры в течение двух часов поддержали Зеленского. Наверное, это не просто так. Хотя очевидно, что Зеленский хамил Трампу и провоцировал Трампа. Хотя и Трамп тоже провоцировал Зеленского. Правда, Трамп Зеленскому не хамил.