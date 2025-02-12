Путин пригласил Трампа в Москву на личную встречу

— Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга, — сообщил Дональд Трамп. — Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю прямо сейчас.