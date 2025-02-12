Путин пригласил Трампа в Москву на личную встречу

Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву. Политики провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об организации личной встречи и регулярных визитах.
— Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга, — сообщил Дональд Трамп. — Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю прямо сейчас.
О чем еще говорили лидеры двух стран, можете прочитать в отдельном материале.