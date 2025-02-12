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Политика Путин пригласил Трампа в Москву на личную встречу

Путин пригласил Трампа в Москву на личную встречу

Лидер США заявил, что страны начнут тесно взаимодействовать

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8 комментариев
Политики провели долгий телефонный разговор | Источник: Kremlin.ruПолитики провели долгий телефонный разговор | Источник: Kremlin.ru

Политики провели долгий телефонный разговор

Источник:

Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву. Политики провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об организации личной встречи и регулярных визитах.

— Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга, — сообщил Дональд Трамп. — Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю прямо сейчас.

О чем еще говорили лидеры двух стран, можете прочитать в отдельном материале.

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Владимир Путин Дональд Трамп Переговоры Визит в Москву
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Комментарии
8
Гость
52 минуты
вот и Чемберлен едет?
Гость
58 минут
Жаль, что у нас нет никаких журналистов на Украине. Очень интересно было бы узнать нынешний психологический настрой, планы, мечты населения Украины.
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