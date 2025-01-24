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Политика Путин заявил о невозможности начать диалог с Украиной: почему страны не могут сесть за стол переговоров и когда это изменится

Путин заявил о невозможности начать диалог с Украиной: почему страны не могут сесть за стол переговоров и когда это изменится

Собрали все комментарии президента про урегулирование кризиса

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6 комментариев

Президент считает, что решение Зеленского о запрете диалога с РФ делает нелегитимными возможные переговоры

Источник:

Россия готова к переговорам по Украине, однако всерьез вести эти переговоры в условиях «запретительного декрета» Зеленского вряд ли возможно. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью журналисту кремлевского пула Павлу Зарубину. Глава государства подчеркнул, что пока в Киеве не отменят закон, запрещающий контакты с Москвой, о переговорах говорить сложно.

— Что касается вопроса, связанного с переговорами, мы к ним готовы по украинской проблематике. Но здесь есть вопрос, который требует особого внимания. Действующий глава режима в Киеве издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены? Если в рамках действующей нормативно-правовой базы переговоры начнутся, они будут нелегитимными, а значит, и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными, — рассуждает президент.

По мнению Путина, Запад должен заставить Зеленского отменить запрет на переговоры, так как его существование делает нелегитимными результаты возможных переговоров.

— Думаю, что ему [Зеленскому] это сделать придется. Но пока этот декрет не отменен, говорить о том, что могут быть начаты и закончены должным образом эти переговоры, достаточно сложно. Какие-то предварительные наметки, конечно, можно сделать, но о каких-то серьезных переговорах в условиях запрета говорить достаточно сложно, — подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что Москва всегда открыта для совместной работы с США. К тому же, по его словам, с Трампом у них всегда были деловые, доверительные и прагматические отношения.

О чем еще говорил президент:

  • Москва видит заявления Трампа о готовности к совместной работе, всегда к этому открыта;

  • Киев с удовольствием «хомячит за обе щеки» сотни миллиардов долларов от спонсоров, но не спешит отменять решение о запрете переговоров с РФ, отметил президент;

  • Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией США, и «не наша вина в том, что прежняя администрация от этих контактов отказалась»;

  • если бы Трамп победил на прошлых выборах, конфликта на Украине могло не быть;

  • у России есть множество тем, помимо Украины, которые нужно обсуждать и решать с США.

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Владимир Путин Владимир Зеленский Дональд Трамп Россия США Украина Спецоперация Переговоры
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Комментарии
6
Гость
1 час
Затянем пояса потуже на шее и сплотимся вокруг незаменимого и несменяемого вождя над Москвой подняли знамя спецназа чеченов Ахмад так держать Константин нормально Григорий Ждём во всех русских городах! Люди простые люди просили умоляли об этом!
Гость
1 час
Мэр Москвы сказал Таврическому что средняя з/п в Москве 170р на что Таврический возразил НАМНОГО БОЛЬШЕ!!!! когда на тебе часы за лимон баксов и маникюр с двух сантиметровыми ногтями то не веришь в такие смешные суммы, реально средняя з/п там 80₽
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Главный редактор NGS24.RU
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