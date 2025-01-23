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Политика Спецоперация на Украине «Немедленно закончится». Дональд Трамп нашел новый способ завершить СВО

«Немедленно закончится». Дональд Трамп нашел новый способ завершить СВО

Президент США считает, что ключ к этому — цены на нефть

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9 комментариев

Трамп заявил, что планирует встречу с Путиным в ближайшее время

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Дональд Трамп нашел способ, который, по его мнению, должен завершить СВО. Это снижение цен на нефть.

Президент США по видеосвязи выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он заявил, что собирается попросить снизить цены Саудовскую Аравию и ОПЕК (Организацию стран — импортеров нефти).

Как сказал Трамп, если цена снизится, то конфликт на Украине «немедленно закончится». А сейчас цена «достаточно высока», чтобы СВО продолжалась.

— Вы должны снизить цену на нефть. Вы можете положить конец этому [конфликту]. Они должны были это сделать уже давно, — приводит РБК слова Трампа.

Заодно Трамп попросит Саудовскую Аравию увеличить инвестиции в США до 1 триллиона долларов.

Сейчас все стороны конфликта активно высказывают свою позицию. Важное условие мира для России недавно озвучил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он уверен, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине нужно опираться на юридические договоренности, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что готов к обсуждению. Но для него важно достичь не кратковременного перемирия, а устранить первопричины кризиса. Он подчеркнул, что открыт к диалогу с Трампом, и, судя по всему, это взаимно.

Новый президент США еще до инаугурации начал заявлять о необходимости прекращения боевых действий и желании пообщаться с Путиным на этот счет. А 22 января в соцсети Truth Social он опубликовал пост, где заявил, что любит русский народ, но Россия должна завершить спецоперацию на Украине в ближайшее время. В противном случае он будет вынужден ужесточить санкционное давление.

Зеленский уже согласился пойти с Россией на переговоры: у него есть лишь одно условие. Украинский президент считает, Киеву нужно получить гарантии безопасности от США.

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Трамп СВО Спецоперация Украина США
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Комментарии
9
rodynamoya
1 час
не россия , воблу выиграли а советский союз 15 республик и антигитлеровская коалиция
с++
1 час
Трампу видимо ещё не рассказали анекдот, про папу который будет меньше пить
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