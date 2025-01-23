«Немедленно закончится». Дональд Трамп нашел новый способ завершить СВО

Трамп заявил, что планирует встречу с Путиным в ближайшее время Источник: Evan Vucci / AP Photo











Дональд Трамп нашел способ, который, по его мнению, должен завершить СВО. Это снижение цен на нефть.

Президент США по видеосвязи выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он заявил, что собирается попросить снизить цены Саудовскую Аравию и ОПЕК (Организацию стран — импортеров нефти).

Как сказал Трамп, если цена снизится, то конфликт на Украине «немедленно закончится». А сейчас цена «достаточно высока», чтобы СВО продолжалась.

— Вы должны снизить цену на нефть. Вы можете положить конец этому [конфликту]. Они должны были это сделать уже давно, — приводит РБК слова Трампа.

Заодно Трамп попросит Саудовскую Аравию увеличить инвестиции в США до 1 триллиона долларов.

Сейчас все стороны конфликта активно высказывают свою позицию. Важное условие мира для России недавно озвучил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он уверен, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине нужно опираться на юридические договоренности, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что готов к обсуждению. Но для него важно достичь не кратковременного перемирия, а устранить первопричины кризиса. Он подчеркнул, что открыт к диалогу с Трампом, и, судя по всему, это взаимно.

Новый президент США еще до инаугурации начал заявлять о необходимости прекращения боевых действий и желании пообщаться с Путиным на этот счет. А 22 января в соцсети Truth Social он опубликовал пост, где заявил, что любит русский народ, но Россия должна завершить спецоперацию на Украине в ближайшее время. В противном случае он будет вынужден ужесточить санкционное давление.