В Ярославской области сменится глава муниципального района. Что известно о новом управленце

Руководить Пошехонским районом будет Евгений Иголка Источник: Михаил Евраев / T.me











В Ярославской области сменится глава Пошехонского района. Вместо Николая Белова эту должность займет Евгений Иголка. Правда, пока с приставкой «исполняющий обязанности».

Его предшественник Николай Белов получил работу в правительстве Ярославской области. Он станет советником губернатора.

— Его большой опыт будет полезен для развития региона, поэтому Николай Николаевич продолжит трудовую деятельность в правительстве области, — пояснил решение Михаил Евраев.

Евгений Иголка приступит к исполнению обязанностей главы Пошехонского района с 20 ноября. Глава региона описывает его как «молодого, но опытного руководителя».

— Имеет два высших образования. Более 10 лет отработал в органах власти. Трудился в муниципальных учреждениях Белгорода и администрациях районов. Был главой администрации Беломестненского сельского поселения, замом главы администрации Корочанского района. Курировал такие направления, как экономика, АПК, развитие сельских территорий, защита окружающей среды, — рассказал губернатор Ярославской области.

Известно, что Евгений Иголка стал первым заместителем главы администрации Пошехонского района 8 ноября. На этой должности он занимался вопросами экономики, безопасности и сельского хозяйства.

По данным сервиса «Контур.Фокус», полный тезка Евгения Иголки является генеральным директором ООО «Каждому свое», зарегистрированного в поселке Дубовое Белгородского района. Компания занимается оптовой торговлей лакокрасочными материалами. Ею владеет Ирина Васильевна Иголка. Фирма была образована в 2020 году. Ее выручка в 2023 году составила 972 тысячи рублей. При этом компания сработала в убыток на 33 тысячи.