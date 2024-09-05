Безработный бывший депутат, москвич из Данилова, известный бизнесмен: кто идет на выборы в Ярославскую думу

В единый день голосования, 8 сентября, в Ярославской области пройдут дополнительные выборы депутата региональной думы. Он заменит Наталью Косихину, которая в 2023 году перешла в Совет Федерации, и ее место осталось вакантным. Голосование пройдет в избирательном округе № 31 — в него входит Даниловский район и часть Ярославского (Глебовский, Кузнечихинский, Толбухинский сельские округа и рабочий поселок Лесная Поляна). На единственное свободное кресло претендует пять человек — все выдвиженцы от разных политических партий. Рассказываем, кто они.
Безработный бывший депутат
Наталья Бобрякова — первый секретарь Ярославского областного комитета. Соответственно, на выборы она идет от своей партии. Бобряковой 38 лет. Она родилась в Ярославле. Позднее переехала с родителями в поселок Кузнечиха Ярославского района. В 2005 году закончила Ярославский межрегиональный колледж градостроительства и управления (ЯСТ) по специальности «архитектура гражданских и промышленных зданий», а в 2009 году — Ивановскую архитектурно-строительную академию, получила квалификацию: «архитектор-дизайнер». В биографии Бобряковой на сайте КПРФ указано, что работать она начала в 16 лет. Была художником-оформителем, учителем изобразительного искусства в школе № 26, архитектором, начальником отдела архитектурного дизайна, начальником производственно-технического отдела в разных организациях. В 2014 году она стала помощником депутата Ярославской областной Думы Эльхана Мардалиева. Тогда же была избрана депутатом Муниципального совета Кузнечихинского поселения, а в 2017 году — депутатом муниципалитета Ярославля. Замужем, воспитывает двух дочерей.
На сайте Избирательной комиссии Ярославской области указано, что кандидат в настоящее время безработная.
Бизнесмен
От «Единой России» на выборы в облдуму идет Николай Костров — генеральный директор ООО «Управляющая компания ЯрКамп». В день голосования, 8 сентября, ему исполнится 59 лет.
Родом Костров из Костромской области. Сейчас живет в Ярославле. В 1990 году закончил Московский автомобильно-дорожный институт.
— Более 30 лет моя жизнь и профессиональная деятельность связаны с Ярославской областью. За время работы руководителем компании «ЯрКамп» я накопил большой опыт решения самых разных, сложных и нестандартных задач. У меня есть твердые намерения продолжать работать в интересах региона. Чувствую в себе силы и уверен, что мой управленческий опыт и знания помогут решать актуальные для людей проблемы, — написал Костров на своей страничке во «ВКонтакте».
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Управляющая компания ЯрКамп» была зарегистрирована в 2010 году в поселке Щедрино Ярославского района. Среди разрешенных видов деятельности — Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, оптовая и розничная торговля легковыми автомобилями и прочим транспортом. Чистая прибыль на конец 2023 года составила 972 тысячи рублей.
Николай Костров является не только директором, но и совладельцев компании. Два других соучредителя — Михаил Ананьин и Евгений Лемешкин. Кроме того, Николай Костров с теми же партнерами являются учредителями ООО «Транспортная лизинговая компания», которая предоставляет транспорт в лизинг (читая прибыль на конец 2023 года — 81,7 млн рублей), ООО «ЯрКамп-Сервис» — официального дилера грузовой техники Foton (чистая прибыль на конец 2023 года — 11,4 млн рублей), ООО «ЯрКамп», продающей автобусы, грузовые автомобили и спецтехнику (чистая прибыль на конец 2023 года — 82,7 млн рублей), «Переславского ПАТП» (чистая прибыль на конец 2023 года — 1,3 млн рублей) и других организаций.
Бывший воспитатель и инженер
ЛДПР на выборах в думу будет представлять 56-летняя Лобанова Ирина Валерьевна. Она родилась в Саратовской области. Живет в поселке Ивняки Ярославского района. В 1997 году она окончила Ярославский педагогический колледж, в 2011 году — Ярославский автомеханический техникум.
Работала воспитателем в детском саду, затем электромонтером тяговых подстанций, затем оператором, техником, инженером ПТО в компании «Яргорэлектросеть».
В 2016 году была избрана депутатом Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Ярославского района, в 2018 году — депутатом Ярославской областной думы. В новый состав думы в 2023 году не попала. Сейчас работает помощником председателя фракции Ярославской областной думы.
Специалист по ЖКХ
Еще один кандидат в депутаты — Юлия Овчинникова. Она баллотируется от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».
Овчинниковой 57 лет. Родом она из Ярославля, здесь же и живет. В 1991 году окончила Московский юридический институт. Работает директором в ООО «Центр судебных экспертиз Ярославской области».
На страничке партии пенсионеров во «ВКонтакте» Юлию Овчинникову представляют как специалиста в сфере ЖКХ. Она работала директором и экспертом в «Региональном центре по сертификации и развитию жилищно-коммунальных услуг», директором МУП «Управляющая дирекция» города Ярославля. В 2007 года она была создателем НП «Гильдия ТСЖ» в Ярославле. С 2019 года является директором ООО «Центр судебных экспертиз Ярославской области». Много лет работала помощником депутатов различных уровней.
Москвич из Данилова
Еще один претендент на депутатское кресло — Алексей Кустов, он представляет партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». О кандидате известно не слишком много. Кандидату 61 год. Он родился в Данилове, сейчас живет в Москве. В 1991 году закончил инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. Сейчас пенсионер.
Напомним, также мы писали, кто пытается занять депутатские кресла в муниципалитете Ярославля. Среди претендентов есть даже кандидат с погашенной судимостью за грабеж.