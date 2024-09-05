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Политика обзор Безработный бывший депутат, москвич из Данилова, известный бизнесмен: кто идет на выборы в Ярославскую думу

Безработный бывший депутат, москвич из Данилова, известный бизнесмен: кто идет на выборы в Ярославскую думу

Голосование пройдет 8 сентября

833
13 комментариев

На фото три кандидата в депутаты облдумы (слева направо) — Наталия Бобрякова, Николай Костров, Ирина Лобанова

В единый день голосования, 8 сентября, в Ярославской области пройдут дополнительные выборы депутата региональной думы. Он заменит Наталью Косихину, которая в 2023 году перешла в Совет Федерации, и ее место осталось вакантным. Голосование пройдет в избирательном округе № 31 — в него входит Даниловский район и часть Ярославского (Глебовский, Кузнечихинский, Толбухинский сельские округа и рабочий поселок Лесная Поляна). На единственное свободное кресло претендует пять человек — все выдвиженцы от разных политических партий. Рассказываем, кто они.

Безработный бывший депутат

Наталия Бобрякова была депутатом в Ярославле, теперь пробует пройти в думу

Наталья Бобрякова — первый секретарь Ярославского областного комитета. Соответственно, на выборы она идет от своей партии. Бобряковой 38 лет. Она родилась в Ярославле. Позднее переехала с родителями в поселок Кузнечиха Ярославского района. В 2005 году закончила Ярославский межрегиональный колледж градостроительства и управления (ЯСТ) по специальности «архитектура гражданских и промышленных зданий», а в 2009 году — Ивановскую архитектурно-строительную академию, получила квалификацию: «архитектор-дизайнер». В биографии Бобряковой на сайте КПРФ указано, что работать она начала в 16 лет. Была художником-оформителем, учителем изобразительного искусства в школе № 26, архитектором, начальником отдела архитектурного дизайна, начальником производственно-технического отдела в разных организациях. В 2014 году она стала помощником депутата Ярославской областной Думы Эльхана Мардалиева. Тогда же была избрана депутатом Муниципального совета Кузнечихинского поселения, а в 2017 году — депутатом муниципалитета Ярославля. Замужем, воспитывает двух дочерей.

На сайте Избирательной комиссии Ярославской области указано, что кандидат в настоящее время безработная.

Бизнесмен

От «Единой России» на выборы в облдуму идет Николай Костров — генеральный директор ООО «Управляющая компания ЯрКамп». В день голосования, 8 сентября, ему исполнится 59 лет.

Родом Костров из Костромской области. Сейчас живет в Ярославле. В 1990 году закончил Московский автомобильно-дорожный институт.

— Более 30 лет моя жизнь и профессиональная деятельность связаны с Ярославской областью. За время работы руководителем компании «ЯрКамп» я накопил большой опыт решения самых разных, сложных и нестандартных задач. У меня есть твердые намерения продолжать работать в интересах региона. Чувствую в себе силы и уверен, что мой управленческий опыт и знания помогут решать актуальные для людей проблемы, — написал Костров на своей страничке во «ВКонтакте».

Бизнесмен Николай Костров пробует стать политиком

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Управляющая компания ЯрКамп» была зарегистрирована в 2010 году в поселке Щедрино Ярославского района. Среди разрешенных видов деятельности — Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, оптовая и розничная торговля легковыми автомобилями и прочим транспортом. Чистая прибыль на конец 2023 года составила 972 тысячи рублей.

Николай Костров является не только директором, но и совладельцев компании. Два других соучредителя — Михаил Ананьин и Евгений Лемешкин. Кроме того, Николай Костров с теми же партнерами являются учредителями ООО «Транспортная лизинговая компания», которая предоставляет транспорт в лизинг (читая прибыль на конец 2023 года — 81,7 млн рублей), ООО «ЯрКамп-Сервис» — официального дилера грузовой техники Foton (чистая прибыль на конец 2023 года — 11,4 млн рублей), ООО «ЯрКамп», продающей автобусы, грузовые автомобили и спецтехнику (чистая прибыль на конец 2023 года — 82,7 млн рублей), «Переславского ПАТП» (чистая прибыль на конец 2023 года — 1,3 млн рублей) и других организаций.

Бывший воспитатель и инженер

Ирина Лобанова уже занимала депутатское кресло в думе

ЛДПР на выборах в думу будет представлять 56-летняя Лобанова Ирина Валерьевна. Она родилась в Саратовской области. Живет в поселке Ивняки Ярославского района. В 1997 году она окончила Ярославский педагогический колледж, в 2011 году — Ярославский автомеханический техникум.

Работала воспитателем в детском саду, затем электромонтером тяговых подстанций, затем оператором, техником, инженером ПТО в компании «Яргорэлектросеть».

В 2016 году была избрана депутатом Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Ярославского района, в 2018 году — депутатом Ярославской областной думы. В новый состав думы в 2023 году не попала. Сейчас работает помощником председателя фракции Ярославской областной думы.

Специалист по ЖКХ

Юлия Овчинникова представляет партию пенсионеров

Еще один кандидат в депутаты — Юлия Овчинникова. Она баллотируется от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Овчинниковой 57 лет. Родом она из Ярославля, здесь же и живет. В 1991 году окончила Московский юридический институт. Работает директором в ООО «Центр судебных экспертиз Ярославской области».

На страничке партии пенсионеров во «ВКонтакте» Юлию Овчинникову представляют как специалиста в сфере ЖКХ. Она работала директором и экспертом в «Региональном центре по сертификации и развитию жилищно-коммунальных услуг», директором МУП «Управляющая дирекция» города Ярославля. В 2007 года она была создателем НП «Гильдия ТСЖ» в Ярославле. С 2019 года является директором ООО «Центр судебных экспертиз Ярославской области». Много лет работала помощником депутатов различных уровней.

Москвич из Данилова

Еще один претендент на депутатское кресло — Алексей Кустов, он представляет партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». О кандидате известно не слишком много. Кандидату 61 год. Он родился в Данилове, сейчас живет в Москве. В 1991 году закончил инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. Сейчас пенсионер.

Напомним, также мы писали, кто пытается занять депутатские кресла в муниципалитете Ярославля. Среди претендентов есть даже кандидат с погашенной судимостью за грабеж.

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Комментарии
13
207170713
5 сентября 2024, 19:49
Наталья БОБРЯКОВА - это тот человек, который может принести наибольшую пользу своим избирателям. У нее имеется богатый опыт депутатской работы. По всем вопросам, с которыми к ней обращались избиратели она оказывала помощь и поддержку. Неоднократно проводила собрания избирателей. На них обсуждалось решение первоочередных проблем, обращения в вышестоящие органы.
Гость
5 сентября 2024, 18:31
ЛДПР считает, что примером патриотизма для всего общества должны выступать депутаты , чиновники и членых их семей.🔥
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