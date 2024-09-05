Домохозяин с погашенной судимостью, осмотрщик вагонов, электромонтер: кто выдвинулся в депутаты Ярославля

На фото кандидаты в депутаты (слева направо) Сергей Первунинский, Ксения Нестерова и Алексей Марков Источник: Сергей Первунинский / Vk.com, Ксения Нестерова / Vk.com, Алексей Марков / Vk.com











В Ярославле 8 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов муниципалитета по четырем округам — №3, 9 (это часть Дзержинского района), 15 (часть Заволжского района), 32 (часть Фрунзенского района). Адреса тех, кому придется голосовать, — в конце статьи.

Жителям города нужно будет решить, кто заменит четырех депутатов, перешедших в 2023 году на работу в Ярославскую областную думу: бывшего хоккеиста, а сейчас директора дорожно-строительной компании «Профиль-Плюс» Илью Горохова, главврача клинической больницы № 2 Сергея Давлетова, предпринимателя Максима Дмитриева и заместителя директора НКО «Общее начало» Александра Куташова.

На четыре вакантных депутатских кресла претендуют двадцать кандидатов. То есть в среднем — пять человек на место. Но в каждом округе свое количество желающих. Кандидатов выдвинули 6 партий: «Едина Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Партия за справедливость!». Кроме того, среди кандидатов есть один самовыдвиженец.

Мы изучили биографии тех, кто может стать депутатами. Теперь знакомим вас с ними.

В Брагине — электромонтер, директор спортшколы, предприниматель

В Дзержинском районе расположены сразу два участка, где будет идти голосование. Рассказываем, кто здесь претендует на голоса избирателей. В округе № 3 зарегистрированы четыре кандидата, в округе № 9 — пять.

Адвокат

59-летний адвокат Сергей Каменщиков идет на выборы по округу № 3 от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Известно, что кандидат родом из Свердловской области, живет в Ярославле. В 1991 году он окончил Свердловский юридический институт.

Специалист по чрезвычайным ситуациям

32-летняя Елизавета Козловская выдвинута в округе № 3 партией «Единая Россия». В 2016 году она окончила ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Сейчас работает начальником отдела по делам ГО и ЧС в АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры».

Электромонтер

50-летний Сергей Первунинский — представитель ЛДПР. Также баллотируется в округе № 3. Родился в Москве, живет в Ярославле. В 2003 году он окончил Ярославский автомеханический техникум. Работает электромонтером в филиале ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго». На своей странице во «ВКонтакте» он рассказал немного о себе:

Сергей Первунинский идет на выборы от ЛДПР Источник: Сергей Первунинский / Vk.com











— Одно из моих увлечений — это дача, мое место силы, где я и поработаю в свое удовольствие, и погуляю в дубовой роще, а также пообщаюсь с соседями, ведь проблем хватает и здесь.

Сергей Первунинский говорит, что его мечта — сделать жизнь жителей города комфортной. И подчеркивает, что депутат — это прежде всего посредник между властью и народом.

Бизнесмен

56-летний Анатолий Неустроев выдвинут партией КПРФ. Кандидат в округе № 3. Он родился и живет в Ярославле. В 2007 году он окончил негосударственное некоммерческое образовательное учреждение «Институт управления». Работает директором ООО «Северо-восточная техническая экспертная компания».

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-восточная техническая экспертная компания» зарегистрирована в Ярославле в 1996 году. Ведет деятельность в области права. По данным сервиса «Контур. Фокус», учредителями фирмы являются Любовь Неустроева и Надежда Цветова.

Предприниматель

39-летний предприниматель Сергей Грачев выдвинут партией КПРФ в округе № 9. О нём известно немного. Грачев родился и живет в Ярославле, в 2004 году окончил Ярославский торгово-экономический техникум.

Спортсмен

Еще один претендент в округе № 9 — 35-летний Алексей Мольков из Ярославля. Он идет на выборы от партии «Единая Россия». Известно, что в 2012 году Мольков окончил ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, работает директором спортивной школы олимпийского резерва № 20, также является заместителем руководителя Федерации бокса Ярославской области.

Алексей Мольков (справа) — один из кандидатов в депутаты Источник: Федерация бокса Ярославской области / Vk.com











Учредитель строительной фирмы

52-летний Алексей Некрасов из Ярославля представляет в округе № 9 партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Кандидат имеет три высших образования: в 1997 году он окончил Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет), в 2000 году — Международный университет бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), в 2012 году — ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Работает генеральным директором ООО «Альтаир-строй». Также он помощник депутата Госдумы Анатолия Лисицына.

Алексей Некрасов — еще один кандидат в депутаты Источник: Алексей Некрасов / Vk.com











ООО «Альтаир-строй» зарегистрировано в Ярославле в 2004 году. Профиль — строительство зданий. По данным сервиса «Контур. Фокус», Алексей Некрасов является не только директором, но и учредителем фирмы вместе с компаньоном — Александром Потемкиным.

Помощница депутата облдумы

Еще один кандидат в депутаты в округе № 9 — 30-летняя помощник депутата Ярославской областной Думы Ксения Нестерова.

— Родилась и проживаю в Ярославле. После школы поступила в Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, который окончила в 2019 году с присвоением квалификации «магистр» по специальности «политология». С 2018 года являюсь членом ЛДПР. Была волонтером, затем младшим воспитателем в детском саду, — рассказала о себе претендентка на сайте партии ЛДПР.

Ксения — выдвиженец от ЛДПР Источник: Ксения Нестерова / Vk.com











Впервые участвует

55-летний Владимир Плеханов из Ярославля представляет в округе № 9 «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость». В 1993 году он окончил Ярославский государственный медицинский институт, является помощником депутата Ярославской областной думы. На своей странице во «ВКонтакте» кандидат написал, что впервые участвует в выборах.

— Что касается меня, то вся моя жизнь тесно связана с родным Ярославлем! Я люблю свой город и готов работать ради его процветания и благополучия ярославцев! — добавил Плеханов.

Владимир Плеханов впервые участвует в выборах Источник: Владимир Плеханов / Vk.com











Заволга: бизнесмены, общественники, пенсионеры

В Заволжском районе, в округе № 15, за голоса избирателей борются сразу шесть кандидатов. Это самое большое количество претендентов.

Поставщик одежды

45-летний Михаил Редков выдвинут партией «Единая Россия». Он из Костромской области, сейчас живет в поселке Нагорный Ярославского района. В 2001 году окончил Ярославский государственный технический университет. Является генеральным директором и учредителем ООО «Авангард», которая продает спецодежду.

Кандидат от «Единой России» Источник: Михаил Редков / Vk.com











По данным сервиса «Контур. Фокус», компания была зарегистрирована в 2011 году в Ярославле. Чистая прибыль на конец 2023 года составила 2,7 миллиона рублей. В 2024 году фирма выиграла право поставки одежды и обуви в ярославское муниципальное предприятие «Горзеленхозстрой на сумму около 1,5 миллиона рублей.

Начальник пункта охраны правопорядка

53-летний Александр Белов от ЛДПР работает начальником общественного пункта охраны правопорядка в ярославском муниципальном учреждении «Центр охраны правопорядка». Родом он из Рыбинска. В 2007 году окончил ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Сам Белов в своих соцсетях называет себя политиком и политтехнологом. Он много раз выдвигался в депутаты. Один раз ему удалось выиграть: с 2014 по 2019 год Белов был депутатом муниципального совета Инальцинского сельского поселения Борисоглебского района. По мнению кандидата, в Заволжском районе необходимо наконец построить третий мост через Волгу, а также возводить бомбоубежища. Кроме того, он считает, что МЧС должно иметь достаточный запас плавсредств — на случай прорыва плотины Рыбинской ГЭС.

Александр Белов уже был депутатом Источник: Александр Белов / Vk.com











Глава союза архитекторов

62-летняя председатель ярославского отделения Союза архитекторов России и основательница закрытого в Ярославле арт-пространства «Тепло» Наталья Вяткина идет на выборы от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Наталья Вяткина может стать депутатом муниципалитета Источник: предоставлено Натальей Вяткиной











Она из Волгоградской области, в 1985 году окончила Волгоградский инженерно-строительный институт. Также в официальной информации на сайте избиркома указано, что Наталья Вяткина не работает, является пенсионером. Председательство в Союзе архитекторов не учли, так как это общественная организация и общественная должность.

Продавец-самовыдвиженец

48-летняя Ольга Кириллова — единственный зарегистрированный самовыдвиженец. Она родом из Гаврилов-Ямского района, живет в Ярославле, работает продавцом у индивидуального предпринимателя. На сайте избиркома сообщается, что в 1995 году кандидат окончила Ростовский педагогический колледж.

Человек из команды Грешневикова

42-летняя Ольга Мильто выдвинута партией «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Она из Ярославля, в 1999 году окончила профессиональное училище № 9 Ярославля, работает замдиректора в ООО «Пересвет».

Ольга Мильто занимается вопросами экологии и здоровья Источник: Общественники / Vk.com











На сайте партии говорится, что Ольга Мильто входит в команду депутатов Анатолия Грешневикова и Анатолия Каширина, живет в Заволжском районе и много лет занимается общественной деятельностью в сферах экологии и здравоохранения.

Пенсионерка

62-летняя Ольга Тобольская идет на выборы от партии КПРФ. Она из Ярославля, в 1958 году окончила Ярославский политехнический институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». Работала в «ЯрКПД-проект», Ярославском центре занятости населения, отделе соцзащиты населения администрации Ленинского района, Ярославском отделении Пенсионного фонда России. Сейчас на пенсии.

Пенсионерка Ольга Тобольская тоже идет в политику Источник: сайт КПРФ











На сайте партии указано, что Ольга Тобольская занимается общественной деятельностью, активно участвует в гуманитарных сборах и помощи бойцам СВО и беженцам с приграничных территорий. Более 30 лет живет в Заволжском районе Ярославля.

Во Фрунзенском районе — домохозяин с погашенной судимостью и осмотрщик вагонов

В округе № 32 Фрунзенского района будет пять кандидатов. Вот что удалось о них узнать.

Инженер с судостоительного завода

52-летний Александр Зайцев выдвинут партией «Единая Россия». Родом он из

Петропавловска-Камчатского, сейчас живет в Ярославле. В 1997 году окончил Камчатскую государственную академию рыбопромыслового флота, работает главным инженером

на Ярославском судостроительном заводе. О своем желании баллотироваться в депутаты Алексагндр Зайцев написал следующее:

— Это наш с вами округ, здесь живем мы, наши семьи, здесь работает большинство сотрудников нашего родного судостроительного завода. Я иду на выборы, чтобы представлять интересы нашего округа, отстаивать права и улучшать жизнь каждого из нас. Мы все хотим видеть наш район благоустроенным, комфортным и процветающим.

Александр Зайцев — выдвиженец от «Единой России» Источник: Александр Зайцев / Vk.com











Активист в предпринимательской сфере

61-летний Евгений Звездин идет на выборы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Он из Иванова, живет в Ярославле, в 1996 году окончил Волго-Вятскую академию государственной службы. В настоящий момент пенсионер, координатор по Ярославской области Ассоциации малоформатной торговли. Звездин является разработчиком методик по поддержке малого и среднего предпринимательства. О себе на странице во «ВКонтакте» он написал следующее:

— Будучи успешным руководителем предприятий в производственной и торговой сферах, имея опыт депутатской работы и муниципальной службы, три с половиной года был прикован к инвалидной коляске. Вернулся в городскую среду с активной жизненной позицией!

Кандидат в депутаты и мэр Ярославля Источник: Евгений Звездин / Vk.com











Осмотрщик-ремонтник вагонов

38-летний Алексей Марков — кандидат от КПРФ. Он родился и живет в Данилове. В 2021 году окончил Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I. Работает в эксплуатационном вагонном депо Ярославль-Главный осмотрщиком-ремонтником вагонов. Сам Алексей Марков сообщал о себе в соцсетях следующее:

Кандидат из народа — Алексей Марков Источник: Алексей Марков / Vk.com











— Я проживаю во Фрунзенском районе и знаю все его проблемы. Это разбитые дворовые улицы, отсутствие детских площадок, нечищенные дворы в зимний период, проблемы с больницей на улице Попова и отсутствием кадров, что приходится занимать очередь с 6 утра. Надоело это беззаконие в районе.

Он пробовал пройти в 2023 году в Ярославскую областную думу, но проиграл.

С погашенной судимостью

53-летний Николай Овчинников — выдвиженец от партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Он из Ярославля, в 1989 году окончил Ярославский колледж индустрии питания. В официальной информации избиркома указано, что Овчинников — домохозяин. И еще один нюанс — у кандидата имелась судимость по части 2 статьи 33 «Виды соучастников преступления», пунктам а, в, д части 2 статьи 161 «Грабеж» УК РФ — погашена в январе 2009 года.

Из охранного агентства

43-летний Евгений Смирнов идет на выборы от ЛДПР — он координатор регионального отделения партии. Смирнов родился в Костромской области, в 2015 году окончил негосударственный «Институт управления» в Архангельске. Работает начальником охраны в охранном агентстве «ИРБИС».

Евгений Смирнов — кандидат от ЛДПР Источник: Евгений Смирнов / Vk.com











Кто будет голосовать

Округ № 3 (Дзержинский район) — поселки: 2-е Брагино: 17-я линия, 21-я линия, 23-я линия, 25-я линия; Пашуково, Скобыкино; проезды: 1-й Брагинский, 2-й Брагинский, номера домов: 3, 3 корп. 2, 4, 4 корп. 2, 6, 7, 8, 10, 18; проспект Ленинградский, номера домов: 62 корп. 4, 64 корп. 3, 66, 66 корп. 2, 66 корп. 3, 66 корп. 4, 66 корп. 5, 68, 68 корп. 2, 68 корп. 3, 68 корп. 4; улицы: Бабича, номера домов: 2, 3а, 4 корп. 2, 8 корп. 2, 10/22, 11 корп. 4, 11 корп. 5, 17 корп. 3, 17 корп. 4; Брагинская, номера домов: 13, 13 корп. 2, 15 корп. 2, 17, 19, 22а, 22, 24; Панина, номера домов: 2, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3, 3 корп. 3, 3а, 3 корп. 4, 3 корп. 5, 3 корп. 6, 6/2, 8, 10, 12; Пашуковская, номера домов: 4 корп. 2, 4 корп. 3; Строителей, номера домов: 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 1 корп. 4, 3, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 4, 3 корп. 5, 3 корп. 6, 5, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 5 корп. 4, 5 корп. 5, 5 корп. 6, 5 корп. 7, 5 корп. 8; Тутаевское шоссе, номера домов: 93в, 99, 101, 101 корп. 2, 103, 105, 107, 109;

округ № 9 (Дзержинский район) — переулки: 1-й Иваньковский, 2-й Иваньковский, Коммунаров; поселки: Осташинское, Парижская Коммуна, Парижская Коммуна № 2; проспект Октября, номер дома 75; улицы: 18 Марта, Блюхера, номера домов: 29/18, 30/16, 31, 31а, 32, 33, 33 корп. 3, 33а, 34, 35, 35 корп. 2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/5; Домбровского, Елены Колесовой, номера домов: 2, 4, 12, 14, 20, 22, 24, 26б, 30, 32, 34, 36, 36 корп. 2; 1-я Иваньковская, 2-я Иваньковская, 3-я Иваньковская, 4-я Иваньковская, Коммунаров, Котовского, Парижская Коммуна, Пархоменко, Пионерская, номера домов: 1, 3, 7 корп. 2; Урицкого, номера домов: 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27 корп. 2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37а, 41, 43, 45, 45а, 47, 47 корп. 2, 49; Тутаевское шоссе, номера домов: 31б, 35, 35 корп. 2, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 49а, 51, 51а, 53;

округ № 15 (Заволжский район) — проспект Машиностроителей, номера домов: 11 корп. 2, 15, 15а, 17а, 21, 22, 22 корп. 2, 23, 24, 24 корп. 3, 24 корп. 4, 26, 27, 34, 36, 38, 38 корп. 2, 38 корп. 3, 40, 42, 42 корп. 2, 44, 46, 46 корп. 2, 48 корп. 2; улицы: Красноборская, номера домов: 23, 25, 31, 35, 37; Папанина, номера домов: 1, 3, 4, 5 корп. 3, 6, 6 корп. 2, 7, 8, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 10, 10 корп. 2, 12 корп. 2, 14; Саукова, Серго Орджоникидзе, номера домов: 12, 12 корп. 2;