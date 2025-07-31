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Работа Десятки профессий оказались под ударом искусственного интеллекта — исследование Microsoft

Десятки профессий оказались под ударом искусственного интеллекта — исследование Microsoft

Кому не стоит бояться новых тенденций

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1 комментарий
Аналитики ждут создания новых рабочих мест | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUАналитики ждут создания новых рабочих мест | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Аналитики ждут создания новых рабочих мест

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Microsoft опубликовала список из 40 профессий, которые в ближайшие годы окажутся под угрозой из-за активного внедрения ИИ. Исследование компании было направлено на рынок труда США, однако выводы вполне применимы к большинству стран мира.

В зоне риска оказались не только люди, работающие с текстом, такие как журналисты, писатели, редакторы, переводчики, но и маркетологи, политологи, аналитики данных, разработчики ПО, кассиры, финансовые консультанты, географы, историки и даже модели.

Наименее подверженными влиянию ИИ оказались профессии, требующие физического присутствия человека: работы массажистов, строителей, горничных, кровельщиков, инженеров и хирургов, шиномонтажников, рабочих нефтяных платформ и прочих. 

Однако в исследовании не рассматривался вопрос о том, как ИИ может повлиять на заработную плату или привести к сокращению рабочих мест. В Microsoft утверждают, что искусственный интеллект напротив способен создать новые рабочие места.

Ранее мы рассказывали о том, что рабочий график россиян в скором времени может сократиться еще примерно на 10 минут. С таким прогнозом выступил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. Он считает, что из-за этого увеличится количество случаев частичной занятости и перехода на гибкие графики работы, а доля работников со снижающимися доходами может превысить 40%.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
ИИ Профессии Работа Microsoft
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Комментарии
1
Гость
1 час
депутатов бы заменить? а? смогём?
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