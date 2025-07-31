Десятки профессий оказались под ударом искусственного интеллекта — исследование Microsoft

Аналитики ждут создания новых рабочих мест Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Microsoft опубликовала список из 40 профессий, которые в ближайшие годы окажутся под угрозой из-за активного внедрения ИИ. Исследование компании было направлено на рынок труда США, однако выводы вполне применимы к большинству стран мира.

В зоне риска оказались не только люди, работающие с текстом, такие как журналисты, писатели, редакторы, переводчики, но и маркетологи, политологи, аналитики данных, разработчики ПО, кассиры, финансовые консультанты, географы, историки и даже модели.

Наименее подверженными влиянию ИИ оказались профессии, требующие физического присутствия человека: работы массажистов, строителей, горничных, кровельщиков, инженеров и хирургов, шиномонтажников, рабочих нефтяных платформ и прочих.

Однако в исследовании не рассматривался вопрос о том, как ИИ может повлиять на заработную плату или привести к сокращению рабочих мест. В Microsoft утверждают, что искусственный интеллект напротив способен создать новые рабочие места.